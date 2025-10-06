صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :آپریشن بنیان مرصوص کی یادگار کی توڑ پھوڑ،3افراد پر مقدمہ

  • پاکستان
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )نوشہرہ ورکاں میں آپریشن بنیان مرصوص کی یادگار کی توڑ پھوڑ کرنے کے واقعہ نے شہریوں میں شدید غم و غصہ پیدا کر دیا ۔

 چند روز قبل رانا شایان سہیل نے دو نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ یادگار کی توڑ پھوڑ کی اور اس پر لگی تصاویر اتار کر لے گئے ۔ واقعہ کی ویڈیو میونسپل کمیٹی کی جانب سے نصب کردہ سی سی ٹی وی کیمروں میں واضح طور پر ریکارڈ ہو گئی ۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی خالد رشید نے واقعے کی ویڈیو اور دیگر شواہد پولیس کے حوالے کر د ئیے ہیں جس پر پولیس نے ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ۔

