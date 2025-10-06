جلالپور جٹاں:بائولے کتے نے 40افراد کو کاٹ لیا
جلالپور جٹاں (نامہ نگار )جلالپورجٹاں و گردونواح کنگ بڈھا ،ٹھٹھہ موسیٰ ،اسلام گڑھ،کشمیر نگر،بھکوکی،کلاچور،نندپور ودیگر علاقوں میں باؤلے کتے کے کاٹنے سے 40سے زائد شہری زخمی ہوگئے ۔
کچھ شہریوں کو سول ہسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی ، زیادہ متاثرہ افراد کو ضلعی ہسپتال منتقل کردیا گیا۔ واقعات کی اطلاعات پر دنیاکے رابطہ کرنے پر میونسپل کمیٹی جلالپور جٹاں کے ایم او آر زاہد عمران کا کہنا تھا کہ باؤلا کتا ایک ہی ہے جو لوگوں کو کاٹ رہا ہے ، گزشتہ روز واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مزید 3 ٹیمیں کتے کی تلاش میں روانہ کر دی گئی ہیں ۔