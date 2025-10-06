رواں مالی سال ،نئی انرجی وہیکل سکیم کیلئے 9 ارب روپے مختص
اسلام آباد (سیدقیصرشاہ ) حکومت رواں مالی سال کے دوران این ای وی ( نئی انرجی وہیکل ) سکیم کے لئے 9 ارب روپے مختص کرنے سمیت 116000الیکٹرک بایئکس اور 3000 الیکٹرک لوڈر رکشوں کو پی اے وی ای سکیم کے تحت سبسڈی دے گی۔
جبکہ2030تک ملک بھر میں تین ہزار چارجنگ سٹیشنز قائم کئے جائیں گے ، دستاویزات کے مطابق نئی انرجی وہیکل پالیسی کے تحت حکومت الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لئے وائی اپیلٹی گیپ فنڈنگ کے ذریعے ریگولیٹری اورعمل درآمد کا فریم ورک نافذ کیا جائے گا ، اسی طرح نئی انرجی وہیکل کے تحت فنانسنگ معاونت اور سبسڈی دے کر بالخصوص دو اور تین پہیوں والی گاڑیوں کے لئے تاکہ صارفین کو الیکٹرک گاڑیاں اپنانے کی ترغیب دی جاسکے ۔