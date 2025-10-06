جنیداکبر تنقید کرنیوالے وزیراعلیٰ گنڈا پور کے ترجمان پر برہم عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کردیا
پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ترجمان فراز مغل کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔
جنید اکبر نے پی ٹی آئی کے مرکزی وٹس ایپ گروپ میں ایک آڈیو پیغام میں الزام عائد کیا کہ وزیراعلیٰ کی تشکیل کردہ ٹیم مسائل کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا رہی ہے ۔ سینیٹر ایمل ولی کی سکیورٹی سے متعلق میری ٹوئٹ پر فراز مغل نے تنقید کی جبکہ اس سے قبل بھی وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایسی حرکات کر چکا ہے ۔ اگر وزیراعلیٰ کا ترجمان میرے خلاف ٹوئٹ کرتا ہے تو مطلب واضح ہے کہ اسے وزیراعلیٰ کی آشیر باد حاصل ہے ۔ معاملہ وزیراعلیٰ کے نوٹس میں لا چکاہوں اگر فراز مغل کو آج ہٹایا نہ گیا تو بھرپور جواب دوں گا، اگر میں یہ لکھ دوں کہ تم لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آئی جی تمہاری سنے تو پھر کیا ہوگا؟۔جنیداکبر نے کہاکہ وہ وٹس ایپ گروپ چھوڑ رہے ہیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو پارٹی قیادت کی بے عزتی کریں ۔