صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنیداکبر تنقید کرنیوالے وزیراعلیٰ گنڈا پور کے ترجمان پر برہم عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کردیا

  • پاکستان
جنیداکبر تنقید کرنیوالے وزیراعلیٰ گنڈا پور کے ترجمان پر برہم عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کردیا

پشاور (مانیٹرنگ ڈیسک )تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے وزیراعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ترجمان فراز مغل کو عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔

جنید اکبر نے پی ٹی آئی کے مرکزی وٹس ایپ گروپ میں ایک آڈیو پیغام میں الزام عائد کیا کہ وزیراعلیٰ کی تشکیل کردہ ٹیم مسائل کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا رہی ہے ۔ سینیٹر ایمل ولی کی سکیورٹی سے متعلق میری ٹوئٹ پر فراز مغل نے تنقید کی جبکہ اس سے قبل بھی وہ فیک اکاؤنٹس کے ذریعے ایسی حرکات کر چکا ہے ۔ اگر وزیراعلیٰ کا ترجمان میرے خلاف ٹوئٹ کرتا ہے تو مطلب واضح ہے کہ اسے وزیراعلیٰ کی آشیر باد حاصل ہے ۔ معاملہ وزیراعلیٰ کے نوٹس میں لا چکاہوں اگر فراز مغل کو آج ہٹایا نہ گیا تو بھرپور جواب دوں گا، اگر میں یہ لکھ دوں کہ تم لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ آئی جی تمہاری سنے تو پھر کیا ہوگا؟۔جنیداکبر نے کہاکہ وہ وٹس ایپ گروپ چھوڑ رہے ہیں جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو پارٹی قیادت کی بے عزتی کریں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پوپ لیو کا غزہ میں امن پیش رفت کا خیرمقدم، جنگ بندی کی اپیل

سعودی شوریٰ کونسل کے سپیکر سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے

شمالی کوریا نے امریکی اقدامات پر خصوصی دفاعی اثاثے تعینات کر دئیے

جارجیا :انتخابی دھاندلی کیخلاف احتجاج، وزیراعظم کی اپوزیشن کو گرفتاریوں کی دھمکی

اسرائیل نے صمود فلوٹیلا سے گرفتار مزید 29افراد کو رہاکردیا

پاکستان کا نیویارک میں روزویلٹ ہوٹل گراکر کثیرالمنزلہ عمارت بنانے پرغور

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak