کراچی:مین لائن سے تیل کی چوری پکڑی گئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی کے علاقے ملیر بیلی باغ حسن گوٹھ ڈیرہ شاہ فیصل بلوچ میں تیل چوری کا غیر قانونی کنکشن پکڑا گیا۔
غیر قانونی کنکشن ڈیرے کے مالک شاہ فیصل بلوچ اور اس کے ساتھیوں نے لگایا تھا، پارکو انتظامیہ کی شکایت پر شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔پولیس حکام کا کہنا ہے مقدمہ ڈیرے کے مالک شاہ فیصل سمیت 9 ملزموں کے خلاف درج کیا گیا ۔ مقدمے کے متن کے مطابق ملزموں نے کراچی سے اندرون ملک جانے والی کروڈ آئل لائن پر کلیمپ لگایا، پائپ لائن کراچی سے مظفر گڑھ پنجاب تک جاتی ہے ۔