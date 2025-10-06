صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
ڈی جی آئی ایس پی آر کا بلوچستان یونیورسٹی کا دورہ، طلبا سے گفتگو

راولپنڈی (دنیا نیوز) ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ احمد شریف چودھری نے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ کیا اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلبا سے تفصیلی گفتگو کی۔نشست میں سوالات و جوابات کے دوران پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی گئی۔

 فیکلٹی اور طالبات کی جانب سے سیشن کو خوش آئند قرار دے کر مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا گیا۔طلبا نے اس موقع پر اپنے خیالات  کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج کے انٹر ا یکٹو سیشن میں ہمارے سوالات کے تفصیلی جوابات دیئے گئے اور بہت سارے ابہام دور کیے گئے ۔طلبا نے مزید کہا کہ ہماری خواہش ہے بلوچستان میں ایسے مزید انٹرا یکٹو سیشنز منعقد ہوں تاکہ نوجوانوں کو آگاہی ہو اور شعور میں اضافہ ہو۔طلبا نے معرکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا۔ 

