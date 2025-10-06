ایبٹ آباد :جائیداد کے تنازع پر فائرنگ،4افراد قتل،4شدید زخمی
ایبٹ آباد(نمائندہ دنیا)قلندر آباد کے علاقے متہال میں جائیداد کے تنازع پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد ہلاک، جبکہ چار دیگر شدید زخمی ہو گئے ،واقعہ کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گئے۔
عبدالحمید اپنے بھتیجے کے ہمراہ متہال میں قریبی عزیز کے گھر فاتحہ خوانی کے لیے گیا، جہاں دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے ،گفتگو کے دوران تلخ کلامی جھگڑے میں تبدیل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے فریقین کے درمیان اندھا دھند فائرنگ شروع ہو گئی،جس کے نتیجے میں اسنان عرف عبداللہ ، چن زیب، رفاقت اور نواز پسران انور موقع پر جان کی بازی ہار گئے ، جبکہ صداقت اور سلیمان بخش سمیت دو دیگر افراد شدید زخمی ہوئے ،جن کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کردیا گیا، واقعہ کی اطلاع پر تھانہ صدر مانسہرہ پولیس اور ڈی ایس پی جائے وقوعہ پر پہنچ گئے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ، پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ جائیداد کے پرانے تنازع کا شاخسانہ ہے ، جبکہ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔