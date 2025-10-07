پنجاب کابینہ : سیلاب متاثرین کیلئے حتمی امدادی پیکیج منظور، آبیا نہ معاف : مریم نواز نے بیوٹی پارلرز پر ٹیکس لگانے سے روکدیا
جاں بحق افراد کے لواحقین اور پکا گھر مکمل کرنے پر10،10لاکھ دینے کی منظوری ،7اکتوبر سے امدادی رقم کی تقسیم شروع ایگریکلچر انکم ٹیکس معاف ،سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی تنخواہ میں اضافہ ،کھیلتا پنجاب کے ایتھلیٹس کو ای بائیکس ملیں گی اوورسیزکیلئے سپیشل کورٹس کے ججزنامزدکرنے کی منظوری ، ہم سب پاکستانی ، چاروں صوبے برابر اور محترم ہیں :وزیراعلیٰ
لاہور(سپیشل رپورٹر)وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی زیرِ صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس گزشتہ روز ہوا جس میں 171 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ صوبائی کابینہ نے سیلاب متاثرین کیلئے حتمی امدادی پیکیج کی منظوری دی۔ جاں بحق فرد کے لواحقین کو 10 لاکھ ، مستقل معذوری پر 5 لاکھ اور معمولی معذوری پر 3 لاکھ روپے دئیے جائیں گے ۔ پکا گھرمکمل گرنے پر 10 لاکھ ، جزوی طور پر گرنے پر3 لاکھ ، کچا گھر مکمل گرنے پر 5 لاکھ اور جزوی طور پر گرنے پر ڈیڑھ لاکھ روپے تک امداد دی جائے گی۔ بڑے مویشی پر5 لاکھ روپے تک اور چھوٹے جانوروں کے مرنے پر 50ہزار روپے دئیے جائیں گے ۔ 25فیصد فصل کے نقصان پر 20ہزار روپے فی ایکڑدینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا، جبکہ پنجاب کے 2855 موضعات میں آبیانہ اور ایگریکلچر انکم ٹیکس کو معاف کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا،سیلاب متاثرین میں رقم کی تقسیم 17اکتوبر سے شروع کی جائیگی ۔
اجلاس میں کہاگیاکہ سب سیلاب متاثرین کو امداد ملے گی اور دریا کی گزر گاہ میں غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں ملے گی،مریم نواز نے سیلاب کے دوران خدمات سرانجام دینے والی پوری ٹیم کو شاباش دی اورشاندار خدمات پر سول ڈیفنس کے رضاکاروں کی تنخواہوں میں 15 ہزار روپے ماہانہ اضافے کا اعلان کیا۔ کابینہ اجلاس میں پنجاب کے خلاف جھوٹ پھیلانے کے ٹرینڈ کی مذمت کی گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ ہم سب پاکستانی ہیں، چاروں صوبے برابر اور محترم ہیں،کسی صوبے پر مشکل آئے پنجاب سب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ۔ جس طرح دوسروں صوبوں کے لئے ہم دل اور وسائل کے دروازے کھلے رکھتے ہیں اسی طرح دوسروں سے توقع رکھتے ہیں۔ اجلاس میں 2025سیلاب پر ایس ایم بی آر نے تفصیلی بریفنگ دی۔ صوبائی کابینہ نے آئینی بل 2025 مسترد کر دیا جبکہ وزیراعلیٰ نے ایل ڈی اے کو بیوٹی پارلرز وغیر ہ پر ٹیکس لگانے سے روک دیا۔ انہوں نے ہرممبربورڈکی نامزدگی کے لئے خصوصی ریسرچ کمیٹی بنانے کا حکم دیا۔ پنجاب کے سولر پاور کے بجلی نرخ میں دو روپے فی یونٹ کمی کر دی گئی جبکہ رینٹ اے کار سروس پر ٹیکس کم کرکے 15فیصد کیاگیا۔
اوورسیز پاکستانیوں کے لئے ایم بی بی ایس فیس 10ہزار ڈالر مقرر کر دی گئی،وزیراعلیٰ نے 20 ہزار ڈالر فیس کی تجویز مسترد کر دی،دیگر صوبوں کے ایم بی بی ایس امیدواروں کے لئے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے سموگ کیلئے پیشگی اقدامات، ہیلتھ اور ایجوکیشن کا کوئی ایجنڈا نہ روکنے کی ہدایت کی۔ کابینہ نے لاہور میں مریم نواز راشن کارڈ پائلٹ پراجیکٹ کے اجراء اور انٹرسٹ فری الیکٹرک ٹیکسی کے منصوبے کی منظوری دی۔ پنجاب بھر میں 8084 کالج ٹیچنگ انٹرنیز اور سکول ٹیچنگ انٹرنیز بھرتی کرنے اورایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی میں 25اسامیوں پر بھرتی کیلئے پابندی میں نرمی،ماحولیاتی قوانین کے نفاذ اور فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کیلئے پنجاب کے 10 حساس اضلاع میں 44اسامیوں کی منظوری دی گئی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں 77 بھرتیاں کی جائیں گی ، 379 اضافی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز اور 872 سول ججز کم جوڈیشل مجسٹریٹس کی نئی اسامیوں اورپنجاب سپیشل کورٹس (اوورسیز پاکستانی پراپرٹی)ایکٹ 2025 کے تحت خصوصی عدالتوں کیلئے ججوں کی نامزدگی کی منظوری بھی دے دی گئی ۔
کھیلتا پنجاب کے ایتھلیٹس کیلئے ای بائیکس کی فراہمی کی منظوری دی گئی۔ پنجاب کابینہ نے سید محمد حسین ساملی ہسپتال میں نواز شریف کارڈیک سنٹر اور مری میں نواز شریف کارڈیالوجی سنٹربنانے ،مری میں ہارٹی کلچر ایجنسی کے قیام ،میو ہسپتال لاہور کے مرکزی ایمرجنسی بلاک کی ری ویمپنگ،پنجاب انوائرنمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ،انڈوومنٹ فنڈ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی تشکیل ، لاہور ایئرپورٹ کے وی آئی پی فلائٹ کے تکنیکی عملے کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے ، پاکستان آرمی کو سیلاب کے بعد انفرااسٹرکچر کی بحالی اور سکیورٹی تیاریوں کے لئے 100 ارب روپے کی گرانٹس سمیت دیگر معاملات کی منظوری دے دی ۔