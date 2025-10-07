ریکوڈک منصوبہ کے لئے 3.5 ارب ڈالرز کا فنانسنگ معاہدہ:یو ایس ایگزم بینک اے ڈی بی سمیت 6 ڈونر ایجنسیاں شامل،شرح سود سنگل ڈیجٹ،12 برسوں میں قرض واپسی
انٹرنیشنل فنانشل انسٹیٹیوشنز، انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ایسوسی ایشن، یورپین بینک سمیت 11لینڈرز کیساتھ ڈیل کی گئی، 45سے 90دنوں تک ڈونرز ایجنسیوں کی شرائط پوری کرنے کے بعد لینڈنگ شروع شرائط پر عملدرآمد کے 2ماہ میں پہلی قسط موصول ہو سکتی ، 4.2ارب ڈالرز کی ذمہ داری بیرک گولڈ، حکومت بلوچستان اور ریاستی ملکیتی اداروں پرہوگی جن میں او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل شامل :ذرائع
اسلام آباد(مدثرعلی رانا)ریکوڈک منصوبے کیلئے ڈونرز ایجنسیوں کیساتھ فنانسنگ معاہدہ طے پا گیا ۔باوثوق ذرائع کی جانب سے معلوم ہوا ہے کہ ریکوڈک منصوبے کیلئے 6ڈونرز ایجنسیوں کیساتھ 3.5 ارب ڈالرز کا فنانسنگ معاہدہ طے پا گیا، ڈونرز ایجنسیوں میں یو ایس ایگزم بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، انٹرنیشنل فنانشل انسٹیٹیوشنز، انٹرنیشنل ڈویلپمنٹ ایسوی ایشن، یورپین بینک سمیت 11 لینڈرز شامل ہیں، ڈونرز ایجنسیوں سے 4 سے 5 سال کیلئے گریس پیریڈ ہو گا جبکہ 12 برسوں میں قرض کی رقم واپس کرنا ہو گی۔ فنانسنگ پر شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہو گی، 45 سے 90 دنوں تک ڈونرز ایجنسیوں کی شرائط پوری کرنے کے بعد لینڈنگ شروع ہو جائے گی ، شرائط پر عملدرآمد کرنے سے 2 ماہ میں بھی فنانسنگ کیلئے پہلی قسط موصول ہو سکتی ہے ، 4.2 ارب ڈالرز کی ذمہ داری بیرک گولڈ، حکومت بلوچستان اور ریاستی ملکتی اداروں پرہوگی جن میں او جی ڈی سی ایل، پی پی ایل شامل ہیں۔ بیرک گولڈ کو 55 فیصد ایکویٹی مارجن، او جی ڈی سی ایل اور پی پی ایل کیلئے 27.7 فیصد ایکویٹی مارجن اور حکومت بلوچستان کیلئے 16.6 فیصد ایکویٹی مارجن مقرر ہے ، منصوبے کی مجموعی طور پر نظرثانی شدہ لاگت 7.7 ارب ڈالرز ہے ، نظرثانی شدہ لاگت سے قبل منصوبے کیلئے 3 ارب ڈالرز کی ایکسٹرنل فنانسنگ کا تخمینہ لگایا گیا تھا ، نظرثانی شدہ لاگت کے بعد ایکسٹرنل فنانسنگ میں تقریبا ً46 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ اضافہ ہوا ہے ، منصوبے کی لاگت میں مہنگائی اور آپریٹنگ کاسٹ بڑھنے سے لاگت میں اضافہ ہوا اور تعمیر میں 6 مہینے کا وقت بھی ایکسٹنڈ کیا گیا ہے ، پراجیکٹ کی لاگت میں اضافہ ہونے کی صورت میں دوبارہ ای سی سی سے منظوری لی جائے گی۔ منصوبے کی پہلی پروڈکشن 2028 کے آخر تک شروع ہونے کا شیڈول بنایا گیا ہے ۔
منصوبے کی متوقع عمر 37 سال ہے جس دوران 90 ارب ڈالرز کا آپریٹنگ کیش فلو اور 70 ارب ڈالرز کا فری کیش فلو پیدا ہونے کی امید ہے ۔پاکستان کو اس منصوبے سے 53 ارب ڈالرز کی آمدنی حاصل ہوگی جس میں 11 ارب ڈالر زصوبہ بلوچستان کیلئے فِسکل ریونیو، 6 ارب ڈالر زصوبائی حصہ، 9 ارب ڈالرز بلوچستان منرل ریسورسز لمیٹڈ کی ایکویٹی، 11 ارب ڈالر زوفاقی حکومت کیلئے فِسکل ریونیو اور 15 ارب ڈالرز پی ایم پی ایل کے ایکویٹی انفلوز شامل ہیں۔ منصوبے کی کل لاگت کا تخمینہ تقریباً 7.7 ارب ڈالرز لگایا گیا ہے جبکہ 3.5 ارب ڈالرز تک کی فنانسنگ محدود رسک کے تحت حاصل کی جائے گی ۔ منصوبے کی بدولت ہمائی، مشکی چاہ، نوک چاہ اور دربان چاہ کے علاقوں میں محفوظ پینے کے پانی کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے ۔ مزید برآں سات پرائمری سکولز معیاری تعلیم دے رہے ہیں جس سے مقامی بچوں کے تعلیمی مواقع بہتر ہوئے ہیں ، منصوبے کے تحت تعمیر کے دوران 2025 سے 2028 کے درمیان تقریباً 75000 افراد کو روزگار فراہم کیا جائے گا جبکہ پیداواری مرحلے میں 3500 ملازمین اور ٹھیکیدار مستقل بنیادوں پر کام کریں گے ، یہ منصوبہ دنیا کی پانچ سب سے بڑی کانوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے ، ریکوڈک کے پہلے بلاک کے فنانشل کلوژر کے بعد عالمی سرمایہ کاری کا رخ پاکستان کی جانب سے بڑھے گا۔ ابتدائی طور پر ریکوڈک منصوبے کیلئے لاگت کا تخمینہ 4.8 ارب ڈالرز لگایا گیا تھا۔