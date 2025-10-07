مخصوص نشستیں : نظر ثانی کا دائرہ محدود، قانون میں مقدمہ دوبارہ کھولنا ممکن نہیں : جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی
صرف وہ فیصلے نظرثانی کے قابل ہوتے جن میں واضح قانونی غلطی ہو،پی پی،ن لیگ کی درخواستیں مستردکی جاتی ہیں بینچ دونوں سیاسی جماعتوں کی اکثریت کی بنیادپرتشکیل دیاگیاجوعدالتی اصولوں کے منافی ہے :اختلافی نوٹ جاری
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا، جس میں انہوں نے مسلم لیگ ن، پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواستیں مسترد کرنے کا فیصلہ دیا ہے، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کی جانب سے جاری اختلافی نوٹ کے مطابق تینوں نظرثانی درخواستیں 9 جولائی 2024 کے مختصر فیصلے کے خلاف دائر کی گئیں جبکہ صرف الیکشن کمیشن نے 23 ستمبر 2024 کے تفصیلی فیصلے کی بنیاد پر اضافی درخواستیں جمع کرائیں۔ دونوں ججز نے قرار دیا کہ تمام قانونی نکات اور دلائل تفصیلی فیصلے میں پہلے ہی نمٹا دیئے گئے تھے ، تاہم وکلا نے مقدمہ دوبارہ کھولنے کی کوشش کی، جو قانون کے دائرہ کار میں ممکن نہیں کیونکہ نظرثانی اپیل نہیں ہوتی اور اس کا دائرہ محدود ہوتا ہے ۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ صرف وہ فیصلے نظرثانی کے قابل ہوتے ہیں جن میں واضح قانونی غلطی ہو، معمولی بے ضابطگی یا اختلافِ رائے نظرثانی کی بنیاد نہیں بن سکتے ۔
سپریم کورٹ کے فیصلے حتمی اور مکمل غور و فکر کے بعد دیئے جاتے ہیں، اس لیے نظرثانی کو معمول کی کارروائی نہیں بنایا جا سکتا۔ اکثر نظرثانی درخواستیں محض عدم اطمینان کی بنیاد پر دائر کی جاتی ہیں اور موجودہ درخواستیں بھی اسی نوعیت کی ہیں جن میں کوئی مضبوط قانونی جواز پیش نہیں کیا گیا۔ ن لیگ اور پیپلز پارٹی نے تفصیلی فیصلے پر کوئی مخصوص اعتراض نہیں اٹھایا بلکہ صرف مختصر فیصلے کو چیلنج کیا، حالانکہ یہ درخواستیں 13 جولائی کو دائر کی گئیں جب تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا تھا۔ دونوں ججز نے اختلافی نوٹ میں بینچ کی تشکیل پر بھی شدید تحفظات ظاہر کیے اور اسے عدالتی اصولوں کے منافی قرار دیا۔ ان کے مطابق جب اصل مقدمہ 13 رکنی بینچ نے سنا تھا تو موجودہ بینچ میں ان میں سے 5 ججز شامل نہیں، جن میں فیصلے کے مصنف جج بھی شامل تھے ۔ نوٹ میں کہا گیا کہ بینچ کی یہ تبدیلی آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت کی گئی جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا تھا۔
ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آئینی بینچ کے ججز نامزد کرتا ہے اور اس میں سینیٹ و قومی اسمبلی کے ارکان بھی شامل کیے گئے ، جس کے نتیجے میں کمیشن میں حکومت اور سیاسی جماعتوں کی اکثریت پیدا ہو گئی۔ اختلافی نوٹ کے مطابق یہ سیاسی اکثریت عدلیہ کی غیر جانبداری اور شفافیت پر سوال اٹھاتی ہے ، کیونکہ موجودہ بینچ بظاہر مسلم لیگ (ن)اور پیپلز پارٹی کی اکثریت کی بنیاد پر تشکیل دیا گیا جو عدلیہ کی آزادی کے اصول کے منافی ہے ۔ ججز نے واضح کیا کہ آئین کے تحت جوڈیشل کمیشن اور اس کی کمیٹی کا فرض ہے کہ وہ غیر جانبدار بینچ تشکیل دیں اور عدالتی بینچز کا قیام آئینی تقاضوں اور شفافیت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے ۔ اختلافی نوٹ میں انتباہ دیا گیا کہ اگر بینچ کی تشکیل میں شفافیت پر سوال اٹھے تو پورا عدالتی عمل مشکوک ہو جاتا ہے جو عوامی اعتماد اور نظام عدل کے توازن کیلئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ۔