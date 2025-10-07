آئی ایم ایف کو میکرواکنامک فریم ورک میں تبدیلی کی درخواست : معاشی تخمینوں میں تضاد، دوبارہ غور
جی ڈی پی گروتھ ساڑھے 3فیصدکاتخمینہ، آئی ایم ایف نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکیموں کو فنڈز دینے سے روک دیا بیرونی محاذ پر چیلنجز، کشیدگی دباؤ بڑھا سکتی، جی ڈی پی کم، سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہو سکتا، قیمتیں بھی بڑھنے کا خدشہ:مشن
اسلام آباد(کامرس رپورٹر ، مانیٹرنگ ڈیسک) حکومت نے آئی ایم ایف کو میکرواکنامک فریم ورک میں تبدیلی کی درخواست کر دی، باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ پالیسی سطح کے مذاکرات میں حکومتی ٹیم اور آئی ایم ایف کے رواں مالی سال کیلئے تخمینوں میں تضاد ہے ، وفد کو بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ رواں مالی سال 2025-26 کے دوران سیلاب کے باعث جی ڈی پی گروتھ 4.2 فیصد سے کم ہو کر 3.5 فیصد رہ سکتی، مہنگائی کی شرح 8 فیصد، زرمبادلہ ذخائر 15 ارب ڈالر تک رہنے کا تخمینہ، اہم فصلوں کی پیداوار ہدف کے مطابق ہو گی۔ آئی ایم ایف نے وفاق کو سیلاب متاثرہ علاقوں میں سکیموں کو فنڈز دینے سے روک دیا۔ مشن نے واضح کیا کہ پاکستان کو تاحال بیرونی محاذ پر سخت چیلنجز کا سامنا ہے ، خطے میں ٹینشن کی صورت بیرونی استحکام پر دباؤ بڑھا سکتی ہے ، بیرونی خطرات کے باعث کموڈیٹی پرائس بڑھنے کا خدشہ بھی موجود ہے ، جی ڈی پی گروتھ میں کمی واقع ہو سکتی اور سرمایہ کاروں کا اعتماد متاثر ہو سکتا ہے ۔
پالیسی سطح کے مذاکرات میں مشن اور معاشی ٹیم نے ایم ای ایف پی ڈرافٹ فائنل کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور آئندہ ریویو تک اہداف پر عملدرآمد کیلئے نئے سٹرکچرل بینچ مارک پاکستان کے حوالے کیے جا سکتے ہیں ۔ ذرائع نے بتایا کہ معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف نے رواں مالی سال کیلئے معاشی اشاریوں کے جو تخمینے لگائے ہیں ان میں تضاد ہے ، معاشی اشاریے میٹنگ میں دوبارہ بھی ڈسکس ہونگے ۔ آئی ایم ایف وفد سے جائزہ مذاکرات کے دوران صوبوں کے پرائمری بجٹ سرپلس کے ہدف پر نظرثانی پر بھی بات چیت ہوئی ، وفد سے دوبارہ درخواست کی گئی کہ سیلاب کے باعث حکومت نے سیلابی نقصانات کا درست تخمینہ لگانے کیلئے عالمی مالیاتی اداروں سے درخواست کی ہے اور درست تخمینوں کی حتمی رپورٹ دوبارہ پیش کی جائے گی۔
عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کو خط لکھ کر پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کے انعقاد کیلئے تکنیکی معاونت فراہم کرنے کی درخواست کی ہے ۔ آئی ایم ایف کے جائزہ مشن میں 370 ارب روپے کے نقصانات کا تخمینہ بتایا گیا جو کچھ دنوں بعد بڑھ کر اب سیلاب سے نقصانات 700 ارب روپے سے زائد پہنچ چکے ہیں، معاشی ٹیم اور مشن کے درمیان ریکوڈک پر بھی میٹنگ ہو گی جس میں منصوبے پر سرمایہ کاری، درآمدات کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ پر اثرات، برآمدات، مراعات، منصوبے کی مدت، منصوبے کا میکرو سطح پر امپیکٹ، فسکل امپیکٹ سمیت تمام امور کا جائزہ ہو گا، آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نئی ٹیرف پالیسی، آٹو پالیسی پر بھی مذاکرات آج ہوں گے ۔