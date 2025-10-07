سندھ کابینہ : 36 تیل کمپنیوں سے انفرااسٹرکچر سیس وصولی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ
سیس کی مجموعی رقم 102 ارب سے زائد ہے ،بینو ویلنٹ فنڈ نوٹی فکیشن معطل، ایل بی اوڈی ملازمین کی ریگولرائزیشن کچے کے ڈاکوئوں کی سرنڈر پالیسی منظور،سو کلوگندم کی قیمت95سو مقرر، ڈیتھ سرٹیفکیٹ فیس ختم
کراچی (سٹاف رپورٹر)وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی، سال 2025 کی گندم ریلیز پالیسی، تیل کمپنیوں سے انفرااسٹرکچر سیس کی وصولی دوبارہ شروع کرنے ، ایل بی او ڈی ملازمین کی ریگولرائزیشن کی منظوری دیدی گئی جبکہ صوبے بھر میں ٹائر پائرولیسس پلانٹس کے آپریشن پر مکمل پابندی عائد کرنے سمیت دیگر اہم فیصلے بھی کیے گئے ۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر کابینہ نے سرکاری ملازمین کے بینوویلنٹ فنڈ کے نوٹیفکیشن کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا۔سندھ ایمپلائز الائنس نے 3 اکتوبر کو چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ کو مطالبات کا چارٹر پیش کیا تھا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری ملازمین کے لیے بینوویلنٹ فنڈ صرف وفات یا معذوری کے بجائے ریٹائرمنٹ کے وقت بھی دیا جائے ۔کابینہ نے اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔کابینہ نے سکھر اور لاڑکانہ ڈویژنز کے کچے کے علاقوں کے لیے ڈاکوؤں کی سرنڈر پالیسی کی منظوری دی، جس کا مقصد امن قائم کرنا، ریاست کے وقار کو برقرار رکھناہے ۔کابینہ نے مالی نظم و ضبط اور قیمتوں میں استحکام کے لیے گندم ریلیز پالیسی 2025-26 کی منظوری دی۔
کابینہ نے فلور ملوں اور چکیوں کے لیے 12 لاکھ 65 ہزار میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ گندم 100 کلوگرام تھیلے کے لیے 9500 روپے کے اوسط نرخ پر جاری کی جائے گی۔کابینہ نے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے تیل کی درآمد پر سندھ انفرااسٹرکچر ڈویلپمنٹ سیس کی وصولی سے متعلق سمری پر غور کیا۔کابینہ کو بتایا گیا کہ 36 تیل کمپنیاں جن میں پاکستان سٹیٹ آئل بھی شامل ہے اس معاملے میں ملوث ہیں۔ مجموعی سیس کی رقم 102.545 ارب روپے ہے جس میں سے 49.736 ارب روپے 2022-23 اور 52.809 ارب روپے 2023-26 سے متعلق ہیں۔کابینہ نے لیفٹ بینک آؤٹ فال ڈرین منصوبے کے 78 دیہاڑی دار ملازمین کی ریگولرائزیشن اور سندھ انٹرپرائز ڈویلپمنٹ فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی دوبارہ تشکیل کی منظوری دی۔سندھ انوائرنمنٹل پروٹیکشن ایجنسی (سیپا)کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا جس کے مطابق پائرولیسس سرگرمیاں زہریلے اور خطرناک مادے خارج کر کے کراچی کی ہوا کو آلودہ کر رہی ہیں۔ کابینہ نے سندھ بھر میں وفات کے سرٹیفکیٹ کے اندراج کی فیس ختم کر دی۔