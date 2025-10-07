افغانستان پر چہارفریقی اجلاس ماسکو فارمیٹ مشاورت پر گفتگو
اسلام آباد(نمائندہ دنیا)افغانستان کی صورتحال پر ماسکو فارمیٹ مذاکرات سے قبل چہار فریقی اجلاس کا انعقاد ہوا ہے، اجلاس میں پاکستان، روس، ایران اور چین کے افغانستان سے متعلق خصوصی نمائندوں نے شرکت کی، صادق خان نے پاکستان کی نمائندگی کی۔
پاکستان میں روسی سفارت خانے کے ترجمان نے بتایا کہ ماسکو میں علاقائی چار رکنی گروپ کے خصوصی نمائندگان کے درمیان ملاقات ہوئی، ملاقات میں روس، چین، ایران اور پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان شریک ہوئے ۔ منعقدہ چہار فریقی اجلاس افغانستان پر ماسکو فارمیٹ مشاورت کے ساتویں اجلاس سے ایک روز قبل منعقد ہوا۔ روسی صدر کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ، ضمیر کابلوو، نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ یہ چار رکنی گروپ ماسکو فارمیٹ مشاورت (ایم ایف سی ) کے رابطہ گروپ کے طور پر کام کرتا ہے ۔ اجلاس میں شرکا نے ماسکو فارمیٹ مشاورت کے اجلاس کے ایجنڈے سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا ۔گفتگو میں حتمی اعلامیہ کے مسودے کی تیاری اور دیگر اہم موضوعات پر بھی غور کیا گیا۔