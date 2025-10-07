صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جمیل قریشی سیکرٹری سرمایہ کاری مقرر، شکیل درانی کانیب تبادلہ

  • پاکستان
جمیل قریشی سیکرٹری سرمایہ کاری مقرر، شکیل درانی کانیب تبادلہ

کریم خان جوائنٹ سیکرٹری پارلیمانی امور مقرر، صدام منور کے کنٹریکٹ میں توسیع

 اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ اور ڈائریکٹر جنرل نیب کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن  کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی) کے انچارج سیکرٹری، گریڈ 21 کے افسر جمیل احمد قریشی کو تین ماہ کے لیے سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ کا اضافی چارج دیا گیا ہے ۔ایف آئی اے میں تعینات پولیس سروس کے گریڈ 21 کے افسر شکیل احمد درانی کو ڈیپوٹیشن پر نیب میں تعینات کیا گیا ہے ۔ پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر کریم خان کو جوائنٹ سیکرٹری وزارتِ پارلیمانی امور لگایا گیا ہے ۔پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 21 کے افسر، سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ کیپٹن (ر) محمد محمود کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔وزارتِ اطلاعات و نشریات کے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایم پی سکیل تھری پر تعینات صدام منور کے کنٹریکٹ میں اگست 2026 تک ایک سال کی توسیع کر دی گئی۔چین سے پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری گریڈ 19 کے افسر اشفاق احمد کے نام میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی جس کے بعد اب ان کا نام ڈاکٹر اشفاق احمد ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

4 ڈکیت گینگ ودیگرجرائم پیشہ ملزم گرفتار، 4 موٹر سائیکل،منشیات برآمد

غیر قانونی اسلحہ برآمد ،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

خاتون اورنوجوان کو زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

تھیٹر مالکان کی جانب سے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر احتجاج

راہوالی:نا معلوم شخص 2 سالہ بچی سے فون چھین کر فرار

کامونکے :نامعلوم افراد نے 14سالہ لڑکے کو اغوا کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak