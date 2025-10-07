جمیل قریشی سیکرٹری سرمایہ کاری مقرر، شکیل درانی کانیب تبادلہ
کریم خان جوائنٹ سیکرٹری پارلیمانی امور مقرر، صدام منور کے کنٹریکٹ میں توسیع
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی حکومت نے سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ اور ڈائریکٹر جنرل نیب کے تبادلے و تعیناتی کے احکامات جاری کر دئیے ۔اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے مطابق خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل (ایس آئی ایف سی) کے انچارج سیکرٹری، گریڈ 21 کے افسر جمیل احمد قریشی کو تین ماہ کے لیے سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ کا اضافی چارج دیا گیا ہے ۔ایف آئی اے میں تعینات پولیس سروس کے گریڈ 21 کے افسر شکیل احمد درانی کو ڈیپوٹیشن پر نیب میں تعینات کیا گیا ہے ۔ پولیس سروس کے گریڈ 20 کے افسر کریم خان کو جوائنٹ سیکرٹری وزارتِ پارلیمانی امور لگایا گیا ہے ۔پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 21 کے افسر، سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ کیپٹن (ر) محمد محمود کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔وزارتِ اطلاعات و نشریات کے ڈیجیٹل کمیونیکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ایم پی سکیل تھری پر تعینات صدام منور کے کنٹریکٹ میں اگست 2026 تک ایک سال کی توسیع کر دی گئی۔چین سے پی ایچ ڈی مکمل کرنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ڈپٹی سیکرٹری گریڈ 19 کے افسر اشفاق احمد کے نام میں تبدیلی کی منظوری دے دی گئی جس کے بعد اب ان کا نام ڈاکٹر اشفاق احمد ہوگا۔