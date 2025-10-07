دوبارہ اپیل دائر کرنے کا معاملہ، رجسٹرار آفس کے عملہ نے غیر مشروط معافی مانگ لی
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ میں دوسری مرتبہ اپیل دائر کرنے کا معاملہ، جسٹس علی ضیا باجوہ کا رجسٹرار آفس کے افسران پر برہمی کا اظہار، نئے لڑکے لڑکیوں کو ستیاناس کرنے کیلئے بٹھا دیا گیا۔۔۔
ہاتھ سے کٹنگ کرکے سیکنڈ اپیل پرکوئی اعتراض تک نہیں کیا، رجسٹرار آفس کے عملہ نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ جسٹس علی ضیا کی عدالت میں درخواست گزار رخسانہ نے سنگل بینچ کے فیصلے پرنظرثانی کی اپیل دائر کی تھی۔ عدالت نے رجسٹرار آفس کے عملے کی غفلت پر سخت اظہار برہمی کیا اور ذمہ دار اہلکاروں کوطلب کرکے سخت سرزنش کردی۔ جج نے قرار دیاکہ اسی غلطی کی بنا پر اپیل عدالت تک آن پہنچی، عدالت نے رجسٹرار آفس کے عملے کو سیکنڈ اپیل کادوبارہ جائزہ لینے کا حکم دے دیا ۔