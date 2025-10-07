صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وارداتیں:ڈاکوئوں نے سوا 6لاکھ روپے ، فونز لوٹ لئے

  • پاکستان
وارداتیں:ڈاکوئوں نے سوا 6لاکھ روپے ، فونز لوٹ لئے

ڈکیتیاں مانگامنڈی، باغبانپورہ، شاہدرہ، گوالمنڈی ، بھاٹی میں ہوئیں گارڈن ٹائون ، مزنگ سے گاڑیاں؛ رنگ محل ،ساندہ سے موٹرسائیکل چوری

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہریوں سے سوا 6لاکھ روپے کی نقدی، موبائل فونز اور قیمتی سامان لوٹ لیا گیا۔ چور مختلف علاقوں سے 2گاڑیاں، 3موٹرسائیکلیں لے اڑے ۔ مانگامنڈی میں عفیف سے 1 لاکھ 50 ہزار روپے اور موبائل فون، باغبانپورہ میں کاشف سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون، شاہدرہ میں اجمل سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل فون،گوالمنڈی میں عمار سے 1لاکھ 15ہزار روپے اور موبائل فون،بھاٹی گیٹ میں مشتاق سے 1لاکھ روپے موبائل فون اور دیگر سامان لوٹا گیا۔ گارڈن ٹائون اور مزنگ سے گاڑیاں جبکہ رنگ محل ،نشترکالونی اور ساندہ سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقا کیخلاف ٹیسٹ سکواڈ سے عامر جمال، فیصل اکرام ڈراپ

ایتھرٹن کی پاک بھارت مقابلے نہ رکھنے کی تجویز

نور زمان کا اوپن سکواش کلاسک ٹورنامنٹ میں فاتحانہ آغاز

امریکی شطرنج چیمپئن کے ہاتھوں بھارتی چیمپئن کی تذلیل

ایشین چیمپئن شپ،قومی کیوئسٹ سیمی فائنل میں داخل

کین ولیم سن کی دستیابی پر تاحال غور جاری، کوچ والٹر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak