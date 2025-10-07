صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرانا نوٹیفکیشن شیئر کر دیا

  • پاکستان
لاہور(آئی این پی)پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چن نے سوشل میڈیا پر پرانا نوٹیفکیشن شیئر کرتے ہوئے مریم نواز پر تنقید کی لیکن سوشل میڈیا صارف نے انہیں اس کی نشاندہی کرتے ہوئے شرمندہ کردیا اور کہا کہ یہ نوٹیفکیشن ہی 2020 کا ہے۔

ندیم افضل چن نے ایکس پر ایک نوٹیفکیشن کیساتھ پوسٹ شیئر کی جس پر تحریر درج تھی کہ مریم نواز نے اپنی بلٹ پروف مرسیڈیز گاڑی کے نئے ٹائرز کیلئے وزارت خزانہ سے 2 کروڑ 73 لاکھ روپے نکلوائے تھے ،اب سیلاب متاثرین انصاف مانگیں۔ان کی پوسٹ پر ایک صارف نے طنزیہ کہا کہ چن صاحب آپ سر کے بال ہلکے کروائیں توآپ کو ہوش آئے ، اس نوٹیفکیشن پر ڈائری نمبر 2020 کا ہے ، نوٹیفکیشن میں کہیں مریم نواز کا نام نہیں ، یوتھیا پارٹی چھوڑ دی آپ نے لیکن آپ سے یوتھی وائرس ختم نہیں ہوا۔

