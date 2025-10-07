صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر اعلیٰ کا مؤقف ہر پاکستانی کی آواز

  • پاکستان
وزیر اعلیٰ کا مؤقف ہر پاکستانی کی آواز

اسلام آباد(دنیا نیوز)مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما سینیٹر پرویز رشید نے پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتوں کی چپقلش پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب اور سندھ کی صوبائی حکومتیں اپنی اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔

پنجاب کی وزیر اعلیٰ اور حکومت کا مؤقف ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی آبادکاری اور بحالی اپنے وسائل سے کی جائے جبکہ پیپلز پارٹی کا مؤقف ہے کہ بحالی اور آبادکاری کے لئے عالمی اداروں سے رجوع کیا جائے ۔وزیر اعلیٰ پنجاب کا مؤقف ہر پاکستانی کے دل کی آوازہے ، پنجاب حکومت کا مؤقف ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں۔ پنجاب حکومت نے اپنے وسائل سے سیلاب متاثرہ لوگوں کی بحالی کر کے دکھائی۔

