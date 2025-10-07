حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے استعمال کے کیس میں ان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کرلیا۔
گزشتہ روز سماعت کے دوران سردار تنویر الیاس کی عدم دستیابی کے باعث استغاثہ کے گواہان کی شہادتیں ریکارڈ نہیں ہو سکیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ گواہان کو آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کیا جائے تاکہ استغاثہ کے شواہد قلمبند کیے جا سکیں۔عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔