صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور

  • پاکستان
حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)جوڈیشل مجسٹریٹ احمد شہزاد گوندل کی عدالت نے سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کے خلاف ڈپلومیٹک پاسپورٹ کے استعمال کے کیس میں ان کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو طلب کرلیا۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران سردار تنویر الیاس کی عدم دستیابی کے باعث استغاثہ کے گواہان کی شہادتیں ریکارڈ نہیں ہو سکیں۔ عدالت نے ہدایت کی کہ گواہان کو آئندہ سماعت پر دوبارہ طلب کیا جائے تاکہ استغاثہ کے شواہد قلمبند کیے جا سکیں۔عدالت نے کیس کی مزید سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ٹیم سے جھگڑا ہوا تو کھانے میں نیند کی گولیاں کھلادیں:فضا علی

تماشا ہاؤس یا عذاب گھر ، علیزے کی ریئلٹی شو پرتنقید

انڈسٹری میں رنگت اور باڈی شیمنگ کا سامنا رہا:رومیسہ خان

ویرات،انوشکا کی شادی سے ایک دن پہلے سب کچھ تباہ

محبت مرد کے سٹیٹس اور بینک بیلنس سے زیادہ اہم :کنزیٰ ہاشمی

مس یونیورس مقابلہ،مریم محمد یو اے ای کی نمائندگی کرینگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak