پاک ، چین تجارتی خسارہ ایک ماہ کے دوران 1 ارب 66 ارب ڈالر تک پہنچ گیا

اسلام آباد (کامرس رپورٹر )پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی خسارہ ایک ماہ کے دوران 1 ارب 66 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا۔

وزرات تجارت کی دستاویزات کے مطابق چین کو پاکستان کی برآمدات کمبوڈیا ، انڈونیشیا، لاؤ س، ملائشیا ، میانمار ، ویتنام ، تھائی لینڈ ، سنگاپور اور فلپائن سے بھی کم ہوگئیں ۔ مئی 2025 میں پاکستان نے چین سے 1 ارب 84 کروڑ ڈالرز کی اشیا درآمد کیں جبکہ اسی ماہ پاکستان نے چین کو صرف 18 کروڑ ڈالر کی اشیابھجوا ئیں ، یوں پاکستان اور چین کے درمیان ایک ماہ میں تجارتی خسارہ 1.66 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا۔ پاکستان اور چین کا خسارہ سالانہ بنیادوں پر 8 فیصد پر پہنچ گیا۔ 2025 کے پہلے چھ ماہ میں پاکستان اور چین کے درمیان تجارتی خسارہ 8 ارب 58 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا جو کہ سالانہ بنیادوں 8 فیصد بنتا ہے ۔سال 2025 کے پہلے پانچ ماہ میں دوطرفہ تجارتی حجم 10 ارب 68 کروڑ ڈالرز رہا جس میں زیادہ تر پاکستان نے ہی اشیا امپورٹ کیں ۔ پاکستان نے ان پانچ ماہ کے دوران چین کو 1 ارب ڈالرز کی ایکسپورٹ کیں جبکہ پاکستان نے 9 ارب 62 کروڑ ڈالرز کی امپورٹ کیں ۔اسی مدت کے دوران پاکستان کی چین کو برآمدات میں 6.7 فیصد کمی ہوئی جبکہ پاکستان کی چین سے برآمدات میں 15.9 فیصد اضافہ ہوا ۔

