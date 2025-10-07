حکومت نے لاپتاشہری کی اہلیہ کے اکائونٹ میں50لاکھ جمع کرا دئیے
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)حکومت نے لاپتا شہری عمرعبداللہ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں 50لاکھ روپے کی امدادی رقم منتقل کردی۔اسلام آبادہائیکورٹ میں لاپتہ شہری عمرعبداللہ کی بازیابی کیلئے زینب زعیم کی درخواست کی سماعت ہوئی۔۔۔
لاپتا شہری کے والد خالد عباسی ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایاکہ عمر عبداللہ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں حکومت نے 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم منتقل کر دی ہے ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے لاپتہ عمر عبداللہ سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ ان کیمرہ بریفنگ سے قبل عدالت یہ رپورٹ دیکھ لے ،درخواست گزار کے وکیل کے دلائل پرجسٹس محسن اخترکیانی نے کہا اس وقت کے آئی جی کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ وہ تو ریٹائر ہو گیا ہو گا،ایس ایس پی اور تفتیشی بھی ملوث تھے انکے خلاف کیا کارروائی ہوئی،عدالتی آرڈر میں تھا کہ ملوث افسران کی تنخواہ سے کٹوتی ہو گی،اُنہیں تنخواہ اور پنشن اب تک مل رہی ہو گی،عدالتی حکم کے باوجود کارروائی نہ ہونے بارے میں آج آرڈر میں لکھوں گا، بعد ازاں عدالت کووزارتِ دفاع کے نمائندوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی،جس کے بعدسماعت ملتوی کردی گئی۔