صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے لاپتاشہری کی اہلیہ کے اکائونٹ میں50لاکھ جمع کرا دئیے

  • پاکستان
حکومت نے لاپتاشہری کی اہلیہ کے اکائونٹ میں50لاکھ جمع کرا دئیے

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)حکومت نے لاپتا شہری عمرعبداللہ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں 50لاکھ روپے کی امدادی رقم منتقل کردی۔اسلام آبادہائیکورٹ میں لاپتہ شہری عمرعبداللہ کی بازیابی کیلئے زینب زعیم کی درخواست کی سماعت ہوئی۔۔۔

 لاپتا شہری کے والد خالد عباسی ایڈووکیٹ نے عدالت کو بتایاکہ عمر عبداللہ کی اہلیہ کے اکاؤنٹ میں حکومت نے 50 لاکھ روپے کی امدادی رقم منتقل کر دی ہے ، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے لاپتہ عمر عبداللہ سے متعلق رپورٹ پیش کرتے ہوئے استدعا کی کہ ان کیمرہ بریفنگ سے قبل عدالت یہ رپورٹ دیکھ لے ،درخواست گزار کے وکیل کے دلائل پرجسٹس محسن اخترکیانی نے کہا اس وقت کے آئی جی کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ وہ تو ریٹائر ہو گیا ہو گا،ایس ایس پی اور تفتیشی بھی ملوث تھے انکے خلاف کیا کارروائی ہوئی،عدالتی آرڈر میں تھا کہ ملوث افسران کی تنخواہ سے کٹوتی ہو گی،اُنہیں تنخواہ اور پنشن اب تک مل رہی ہو گی،عدالتی حکم کے باوجود کارروائی نہ ہونے بارے میں آج آرڈر میں لکھوں گا، بعد ازاں عدالت کووزارتِ دفاع کے نمائندوں نے ان کیمرہ بریفنگ دی،جس کے بعدسماعت ملتوی کردی گئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

شہبازشریف اورانور ابراہیم کی ملاقات:ملائشیا کا پاکستان سے حلال گوشت کی درآمد 20کروڑ ڈالر تک بڑھانے کا فیصلہ

غزہ جنگ بندی کیلئے مصر میں اسرائیل اور حماس کے امن مذاکرات شروع

فرانسیسی وزیراعظم سباسچن لیکورنو 27 دن بعد ہی مستعفی

یورپی ممالک کیساتھ نیوکلیئر مذاکرات فوری طور پر شروع نہیں کرینگے :ایران

بنگلہ دیش :سابق وزیر اعظم خالدہ ضیا کے بیٹے کا 17سال بعد وطن واپسی کا اعلان

طب کا نوبل انعام مدافعتی نظام پر تحقیق کرنیوالے امریکا و جاپان کے تین سائنسدانوں کے نام

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak