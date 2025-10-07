لاہورہائیکورٹ:اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ
لاہور( کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے اعلیٰ عدالتوں میں اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کیخلاف دائر درخواست پر دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔
چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے نصیب مسیح ایڈووکیٹ کی درخواست پر سماعت کی ۔ وکیل نے موقف اختیار کیاکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے 2009 ء میں اقلیتوں کیلئے پانچ فیصد کوٹہ مختص کیا لیکن کوٹہ مختص ہونے کے باوجود اعلیٰ عدالت میں ججز کو تعینات نہیں کیا جا رہا ۔ آئین پاکستان کے آرٹیکل 27 اور 36 پر عملدرآمد نہیں کیا جا رہا، اقلیتوں کے ججز تعیناتی کیلئے الگ میرٹ ہونا چاہیے ،عدالت اقلیتوں میں سے ججز تعینات کرنے کا حکم دے ۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔