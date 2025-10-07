صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پڑھے بغیر ٹویٹ پر واہ واہ ، میاں صاحب خدا کا خوف کریں:اسد عمر

  • پاکستان
پڑھے بغیر ٹویٹ پر واہ واہ ، میاں صاحب خدا کا خوف کریں:اسد عمر

لاہور(عدالتی رپورٹر) سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے غزہ کے مسلمانوں کے لئے پاکستان بھی دیگر ممالک کے ساتھ شامل ہے۔

انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ غزہ کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا۔اب کچھ امید نظر آ رہی ہے ،اسرائیلکی تاریخ میں دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنا کام نکلوا لیتا ہے ،وزیر اعظم کو بوٹ پالش کرنے کے چکر میں جو دل میں آتا ہے کرتے ہیں۔بغیر پڑھے ہی ٹویٹ پر واہ واہ کردی۔ میاں صاحب خدا کا خوف کریں ۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم سے پوچھو 11 بلین ڈالر کہاں ہیں ،پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو سائیڈ پر لگایا ہوا ہے ۔اسے ملک میں سیاسی بحران ختم نہیں ہو گا۔

