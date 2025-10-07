صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک میں موبائل فون مینوفیکچرنگ، درآمد میں کمی کا رجحان

  • پاکستان
رواں سال جنوری تا اگست 2کروڑ موبائل فونز تیار، 10لاکھ درآمد کیے گئے 2024میں 3کروڑ 10لاکھ موبائل فونز اسمبل، 20لاکھ درآمد ہوئے :پی ٹی اے

اسلام آباد (ایس ایم زمان )ملک میں مقامی طور پر موبائل فون مینوفیکچرنگ اور بیرون ملک سے درآمد میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال کمی کا رحجان ہے ، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی (پی ٹی اے ) کی رپورٹ کے مطابق ملک میں جنوری تا اگست 2025 مقامی طور پر دو کروڑ موبائل فونز مینوفیکچر اور اسمبل کیے گئے ، بیرون ملک سے اگست 2025 تک دس لاکھ موبائل فون درآمد کیے گئے ۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 2024 میں مقامی طور پر تین کروڑ 10 لاکھ موبائل فون مینوفیکچرنگ اور اسمبل کیے گئے جبکہ بیرون ملک سے 20 لاکھ موبائل فونز درآمد کیے گئے تھے ۔ 

