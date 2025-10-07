وفاقی وزیر کی عدم شرکت پر سینیٹ کمیٹی برہم، اجلاس ملتوی
چیئرمین کمیٹی کا غیر سنجیدہ رویے کا نوٹس، حکام کو ناراضگی کا پیغام پہنچانے کی ہدایت ابڑو کا حکام پر بے ضابطگیاں چھپانے کا الزام، پارلیمنٹ میں پیش نہ ہونے پر تنقید
اسلام آباد (نیوز رپورٹر)سینیٹ قائمہ کمیٹی مواصلات نے وفاقی وزیر سمیت حکام کی عدم شرکت پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اجلاس ایجنڈا پر کارروائی کیے بغیر ملتوی کر دیا، چیئرمین پرویز رشید کی زیر صدارت اجلاس میں کمیٹی نے وزیر مواصلات اورسینئرافسران کی غیر حاضری پر برہمی کا اظہار کیا، چیئرمین کمیٹی نے متعلقہ وزارت اور محکموں کے غیر سنجیدہ رویہ کا سخت نوٹس لیا اور ہدایت کی کہ مستقبل میں چیئرمین این ایچ اے کسی بھی ناگزیر غیر حاضری کی صورت میں کمیٹی کو پیشگی اطلاع دیں۔ اہم پارلیمانی فورم کو نظر انداز کرنے پر متعلقہ حکام کو سخت ناراضگی کا پیغام پہنچایا جائے ۔سیف اللہ ابڑو نے بتایا کہ ذیلی کمیٹی کے ایک بھی اجلاس میں وزارت مواصلات کی سینئر انتظامیہ نے شرکت نہیں کی۔ انہوں نے الزام لگایا افسران اپنے محکموں میں بڑی بے ضابطگیاں چھپانے کی کوشش کر رہے اور پارلیمنٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہے ۔ وزارت تحفظات دور کرنے میں ناکام رہی اور متعلقہ دستاویزات پیش نہیں کیں،کمیٹی نے گلگت شندور کا ٹھیکہ بلیک لسٹڈ کمپنی کو دینے پر شدید تشویش کا اظہار کیا جو پہلے متعدد منصوبوں پر کام کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کمیٹی نے متفقہ طور پر اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔