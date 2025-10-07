’’حکومتی فیصلے سے نہیں گنے کی کم پیداوارسے چینی مہنگی ہوئی‘‘
گرمی، بیماریوں اور سکروز میں کمی نے چینی کی پیداوار گھٹا دی ، وزارت غذائی تحفظ بیجوں کی تصدیق میں تاخیر اور جعلی بیجوں سے زرعی نتائج متاثر ہوئے ، وقفہ سوالات
اسلام آباد (نامہ نگار )قومی اسمبلی میں تحریری وقفہ سوالات کے دوران وزارتِ قومی غذائی تحفظ و تحقیق نے آگاہ کیا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ کسی حکومتی پالیسی فیصلے کا نتیجہ نہیں بلکہ قدرتی عوامل کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے کسی فرد یا ادارے کو کم پیداوار یا قیمتوں کے بحران کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔حکومت اس شعبے کو ڈ ی ریگولیشن کی طرف لے جا رہی ہے تاکہ طلب و رسد اور قیمتوں میں توازن قائم رکھا جا سکے ۔بیجوں کی تصدیق میں تاخیر اور جعلی بیجوں سے زرعی نتائج متاثر ہوئے ، کمرشل پیمانے پر جینیاتی طور پر تبدیل شدہ (جی ایم او)بیجوں کی درآمد یا مقامی پیداوار کی اجازت نہیں۔
بیجوں کی تصدیق اور رجسٹریشن وفاقی محکمہ (ایف ایس سی اینڈ آرڈی)کی ذمہ داری ہے جو بیجوں کے معیار کو یقینی بنانے کیلئے فیلڈ معائنے اور لیبارٹری ٹیسٹنگ کرتا ہے ، قومی اسمبلی کو بتایا گیا پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی (پی سی سی سی) کو کئی برسوں سے ٹیکسٹائل ملوں کی جانب سے کاٹن محصول کی مکمل ادائیگی نہیں ہوئی۔ متعدد ملوں نے عدالتوں سے حکمِ امتناعی حاصل کیا تھا جس کے باعث فنڈز کی شدید کمی کا سامنا رہا۔ عدالتِ عظمیٰ اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے باوجود بیشتر ملز نے ادائیگی بحال نہیں کی، جس کے نتیجے میں 1.78 ارب روپے کے واجبات جمع ہو چکے ہیں۔وزارت نے مزید بتایا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے تخمینے کا عمل صوبائی محکموں کے تعاون سے جاری ہے ۔