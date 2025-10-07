تحریک عدم اعتماد :ہم یہ گناہ اپنے سرپر نہیں لینا چاہتے ، کائرہ
بات سیلاب متاثرین کی امداد سے شروع ہوئی، اس تجویز سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا؟ مریم نواز کا مقابلہ پی ٹی آئی سے ہے نہ کہ پیپلز پارٹی سے ، محمد زبیر ، دنیا مہر بخاری کیساتھ
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک)سینئر رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا ہے مجھے اس کے معاملے کا پتا نہیں ہے ، جھگڑا کو طول دینے سے تعلقات خراب اور تلخیاں بڑھ ر ہی ہیں،ایسا نہیں ہونا چاہئے ، ہم نے ایسی کوئی جھگڑے والی بات نہیں کی، عدم اعتماد کس وجہ سے لائی جائے ؟،یہ ہم کیوں کریں،ہم یہ گناہ اپنے سرپر نہیں لینا چاہتے ۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کیساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پیپلزپارٹی قیادت نے تومتاثرین کی امداد کے طریقہ کارسے متعلق تجاویزدی تھیں، پیپلزپارٹی نے کہا متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے مدد کی جائے ، ہم نے مطالبہ کیا کہ زرعی ایمرجنسی لگائی جائے تاکہ پاکستان میں جو سیلاب سے بڑا نقصان ہوا ہے اس سے لوگوں کے نقصان کا علاج کیا جاسکے ،اس سے یہ کہنا کہ ہمیں بھیک مانگنے کا طعنہ دیا گیا ہے ، بات سیلاب متاثرین کی امداد کے طریقہ کار سے شروع ہوئی، یہ تجویز دینے سے پنجاب پر حملہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ صورتحال بن جائے تو پھر افسوس ہی کیا جاسکتا ہے ۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ مریم نواز جو بیانات دے رہی ہے اس سے بڑے مطمئن ہیں،مریم نواز بہت ہی سمارٹ پالیٹکس کرتی ہیں،کیونکہ جو2024 کے الیکشن کے تنائج ہیں اس کی حقیقت مریم نواز بھی جانتی ہیں، اس کی حقیقت کا نواز شریف اور شہباز شریف کو بھی پتا ہے ،اس کی بنیاد پر ن لیگ کاکوئی آگے مستقبل ،کوئی لانگ ٹرم نہیں ہو سکتا،مریم نواز کا اصل ہدف تحریک انصاف ہے ،کیونکہ پنجاب کی سیاست سے مریم نواز کا مقابلہ تحریک انصاف سے ہے نہ کہ پیپلز پارٹی سے ۔