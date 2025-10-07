پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ نعیم سندھو کو عہدے سے ہٹا دیا
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو کو عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ اے ڈی سی آر ٹوبہ ٹیک سنگھ جمیل حیدر کو ڈی سی کا اضافی چارج تفویض کر دیا گیا۔ محمد نعیم سندھو کو محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔
