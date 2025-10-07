صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل :گریٹا سمیت فلوٹیلا کے مزید 171 ارکان ڈی پورٹ

  • پاکستان
اسرائیل :گریٹا سمیت فلوٹیلا کے مزید 171 ارکان ڈی پورٹ

ملک بدر کیے گئے افراد کو یونان اور سلوواکیہ بھیج دیا گیا ،اسرائیلی وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی واپسی کیلئے اردن سے رابطہ کیا ہے :ترجمان دفتر خارجہ

تل ابیب،اسلام آباد(اے ایف پی، دنیامانیٹرنگ ) اسرائیلی حکومت نے غزہ تک امداد لے جانے والے گلوبل صمود فلوٹیلا سے گرفتار کیے گئے مزید 171اراکین  کو ڈی پورٹ کردیا،اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ملک بدر کیے گئے افراد کو یونان اور سلوواکیہ بھیج دیا گیا ہے ۔فلوٹیلا کے جن کارکنوں کو ڈی پورٹ کیا گیا ہے ان کا تعلق یونان، اٹلی، فرانس، آئرلینڈ، سویڈن، پولینڈ، جرمنی، بلغاریہ، لیتھوانیا، آسٹریا، لکسمبرگ، فن لینڈ، ڈنمارک، سلوواکیہ، سوئٹزرلینڈ، ناروے ، برطانیہ، سربیا اور امریکا سے ہے ۔معروف ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کا یونان پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ۔ایتھنز ایئرپورٹ پر کارکنوں نے فلسطینی جھنڈے لہرائے اور فریڈم فار فلسطین اور لانگ لائیو فلوٹیلا کے نعرے لگائے ۔

یونانی وزارت خارجہ کے مطابق 27 یونانی شہری اور دیگر 15 یورپی ممالک کے 134 افراد خصوصی پرواز سے ایتھنز پہنچے ، 138 کارکن اب بھی اسرائیلی حراست میں ہیں۔پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان بھی اس فلوٹیلا کا حصہ تھے جو تاحال اسرائیلی حراست میں ہیں۔پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی واپسی کیلئے اردن سے رابطہ کیا ہے ، اردن کے شہر عمان میں پاکستانی سفارتخانے کی مدد سے مشتاق احمد کی باحفاظت واپسی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بیان میں پاکستانی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ اردن کی حکومت کی مدد سے ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ عمل مکمل کر لیا جائے گا۔پاکستانی حکام نے اردن کی حکومت کا شکریہ ادا کیا ہے ۔

