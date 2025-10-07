مصنوعی ذہانت آزاد انصاف نہیں کرسکتی:جسٹس اعجاز اسحق
فل کورٹ کے بعدنقطہ نظربدل گیا،اب استعمال کے ناقدین سے متفق ہوں جسٹس محسن کیانی اور جسٹس ثمن کی اختلافی آراء سے اتفاق کرتا ہوں،خط کا متن
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی جانب سے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے نام لکھاگیا ایک تنقیدی خط سامنے آگیا،جس کی کاپی عدالت کے تمام ججز کو بھی بھجوائی گئی ہے ۔خط میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ اور عدلیہ میں مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence)کے ممکنہ استعمال سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔خط میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے لکھا کہ دنیا بھر میں عدلیہ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بحث جاری ہے ، اس کے مخالفین کا مؤقف ہے کہ مصنوعی ذہانت پروگرام ایبل ہوتی ہے ، لہٰذا اگر روبوٹس کو کرسی انصاف پر بٹھایا گیا، تو ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرامز کے تابع ہوں گے جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے ۔انہوں نے لکھا کہ اس دلیل کے مطابق کمپیوٹر یا روبوٹ حق یا انصاف کے معاملے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اعتراف کیا کہ ماضی میں وہ اس مؤقف سے متفق نہیں تھے ، تاہم فل کورٹ میٹنگ کے بعد ان کا نقطۂ نظر بدل گیا ہے اور اب وہ عدلیہ میں مصنوعی ذہانت کے بطور فیصلہ کنندگان استعمال کے ناقدین سے متفق ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے خط میں مزید کہا کہ وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی فل کورٹ میٹنگ میں پیش کی گئی اختلافی آراء سے اتفاق کرتے ہیں۔