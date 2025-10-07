صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مصنوعی ذہانت آزاد انصاف نہیں کرسکتی:جسٹس اعجاز اسحق

  • پاکستان
فل کورٹ کے بعدنقطہ نظربدل گیا،اب استعمال کے ناقدین سے متفق ہوں جسٹس محسن کیانی اور جسٹس ثمن کی اختلافی آراء سے اتفاق کرتا ہوں،خط کا متن

 اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی جانب سے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کے نام لکھاگیا ایک تنقیدی خط  سامنے آگیا،جس کی کاپی عدالت کے تمام ججز کو بھی بھجوائی گئی ہے ۔خط میں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ اور عدلیہ میں مصنوعی ذہانت (Artificial Intelligence)کے ممکنہ استعمال سے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔خط میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے لکھا کہ دنیا بھر میں عدلیہ میں مصنوعی ذہانت کے استعمال پر بحث جاری ہے ، اس کے مخالفین کا مؤقف ہے کہ مصنوعی ذہانت پروگرام ایبل ہوتی ہے ، لہٰذا اگر روبوٹس کو کرسی انصاف پر بٹھایا گیا، تو ان کے فیصلے ہمیشہ ان پروگرامز کے تابع ہوں گے جو ان میں وقتاً فوقتاً فیڈ کیے جائیں گے ۔انہوں نے لکھا کہ اس دلیل کے مطابق کمپیوٹر یا روبوٹ حق یا انصاف کے معاملے میں آزادانہ رائے قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اعتراف کیا کہ ماضی میں وہ اس مؤقف سے متفق نہیں تھے ، تاہم فل کورٹ میٹنگ کے بعد ان کا نقطۂ نظر بدل گیا ہے اور اب وہ عدلیہ میں مصنوعی ذہانت کے بطور فیصلہ کنندگان استعمال کے ناقدین سے متفق ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اپنے خط میں مزید کہا کہ وہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ثمن رفعت امتیاز کی فل کورٹ میٹنگ میں پیش کی گئی اختلافی آراء سے اتفاق کرتے ہیں۔

 

