صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صمود فلوٹیلا میں شریک آزاد کشمیر کے وزیرِ اطلاعات کی وطن واپسی، شاندار استقبال

  • پاکستان
صمود فلوٹیلا میں شریک آزاد کشمیر کے وزیرِ اطلاعات کی وطن واپسی، شاندار استقبال

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) آزاد کشمیر کے وزیرِ اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ گلوبل صمود فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد خیریت سے وطن واپس پہنچ گئے۔

 اسلام آباد ایئرپورٹ پر عوام اور سیاسی کارکنان نے استقبال کیا، پھول نچھاور کیے اور فلسطین سے یکجہتی کے نعرے لگائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر مظہر سعید شاہ نے کہا یہ مشن انسانیت کے لیے تھا، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز بن کر رہیں گے ، ظلم کے مقابلے میں انسانیت کبھی سر نہیں جھکاتی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

4 ڈکیت گینگ ودیگرجرائم پیشہ ملزم گرفتار، 4 موٹر سائیکل،منشیات برآمد

غیر قانونی اسلحہ برآمد ،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

خاتون اورنوجوان کو زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

تھیٹر مالکان کی جانب سے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر احتجاج

راہوالی:نا معلوم شخص 2 سالہ بچی سے فون چھین کر فرار

کامونکے :نامعلوم افراد نے 14سالہ لڑکے کو اغوا کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak