صمود فلوٹیلا میں شریک آزاد کشمیر کے وزیرِ اطلاعات کی وطن واپسی، شاندار استقبال
اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) آزاد کشمیر کے وزیرِ اطلاعات پیر محمد مظہر سعید شاہ گلوبل صمود فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد خیریت سے وطن واپس پہنچ گئے۔
اسلام آباد ایئرپورٹ پر عوام اور سیاسی کارکنان نے استقبال کیا، پھول نچھاور کیے اور فلسطین سے یکجہتی کے نعرے لگائے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پیر مظہر سعید شاہ نے کہا یہ مشن انسانیت کے لیے تھا، اور ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی آواز بن کر رہیں گے ، ظلم کے مقابلے میں انسانیت کبھی سر نہیں جھکاتی۔