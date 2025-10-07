صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلوچستان ہائیکورٹ کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات جلد کرانیکا حکم

  • پاکستان
بلوچستان ہائیکورٹ کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات جلد کرانیکا حکم

کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کوئٹہ میں حلقہ بندیوں اور مردم شماری سے متعلق تمام آئینی درخواستیں خارج کردیں۔

بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات جلد مکمل کرانے کا حکم دیا ہے ، بلوچستان ہائیکورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ حلقہ بندیوں کا اختیار آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں آتا ہے ۔فیصلے میں کہا کہ کسی ووٹر کو حق رائے دہی سے محروم کیے جانے کے شواہد پیش نہیں کیے گئے ۔ درخواست گزار حلقہ بندیوں کیخلاف باضابطہ اعتراضات دائر کرنے میں ناکام رہے ، جسٹس اقبال احمد کاسی اور جسٹس محمد نجم الدین مینگل پر مشتمل ڈویژنل بینچ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

4 ڈکیت گینگ ودیگرجرائم پیشہ ملزم گرفتار، 4 موٹر سائیکل،منشیات برآمد

غیر قانونی اسلحہ برآمد ،ملزم گرفتار،مقدمہ درج

خاتون اورنوجوان کو زیادتی کانشانہ بنادیاگیا

تھیٹر مالکان کی جانب سے صحافی کو تشدد کا نشانہ بنانے پر احتجاج

راہوالی:نا معلوم شخص 2 سالہ بچی سے فون چھین کر فرار

کامونکے :نامعلوم افراد نے 14سالہ لڑکے کو اغوا کرلیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak