بلوچستان ہائیکورٹ کا الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات جلد کرانیکا حکم
کوئٹہ(مانیٹرنگ ڈیسک)بلوچستان ہائی کورٹ نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق فیصلہ سناتے ہوئے کوئٹہ میں حلقہ بندیوں اور مردم شماری سے متعلق تمام آئینی درخواستیں خارج کردیں۔
بلوچستان ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات جلد مکمل کرانے کا حکم دیا ہے ، بلوچستان ہائیکورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ حلقہ بندیوں کا اختیار آئینی طور پر الیکشن کمیشن کے دائرہ کار میں آتا ہے ۔فیصلے میں کہا کہ کسی ووٹر کو حق رائے دہی سے محروم کیے جانے کے شواہد پیش نہیں کیے گئے ۔ درخواست گزار حلقہ بندیوں کیخلاف باضابطہ اعتراضات دائر کرنے میں ناکام رہے ، جسٹس اقبال احمد کاسی اور جسٹس محمد نجم الدین مینگل پر مشتمل ڈویژنل بینچ کی جانب سے فیصلہ سنایا گیا۔