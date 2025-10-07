پاکستان کا افغانستان کیساتھ بادینی بارڈر کھولنے کا فیصلہ
افغان حکومت سے سفارتی سطح پر رابطہ، خط لکھ دیا، امیگریشن، بینک بوتھ قائم بجلی لائن بچھانے کا عمل شروع، دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا:تاجروں کا ردعمل
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بادینی بارڈر کھولنے اور اس بارے میں طالبان حکومت سے رابطہ کیا ہے ۔ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ سفارتی سطح پر اٹھایا ہے ۔ دفتر خارجہ نے 2 اکتوبر کو طالبان حکومت کو خط لکھا۔ حکام کے مطابق پاکستان افغانستان کے ساتھ بارڈر کھولنے کے لیے تیار ہے ، یہ فیصلہ 29 ستمبر کو بین الوزارتی کمیٹی میں ہوا تھا۔ پاکستان کی جانب سے سب کلیئرہے اب افغانستان کے جواب کا انتظار ہے ۔ روزنامہ دنیا کو دستیاب دفتر خارجہ کے خط کے مطابق افغانستان کے رضامندی ظاہر کرنے کے بعد کسٹمز کو تین ماہ کا وقت درکار ہوگا جس میں وہ انفراسٹرکچر اور ہیومن ریسورس کی ضروریات پورا کرکے اس کراسنگ پوائنٹ کو آپریشنل کیا جائے گا۔
وزارت داخلہ کے حکام کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے وہاں ایف آئی اے تعینات کی جائے گی جو امیگریشن کے معاملات دیکھے گی۔ بادینی کراسنگ پوائنٹ کوئٹہ شہر سے 230 کلو میٹر کے فاصلے پر ہے ۔ بادینی کراسنگ پوائنٹ پر کسٹمز کا ٹرمینل قائم اور ایف آئی اے نے امیگریشن آفس بھی بنایا ہے ۔ نیشنل بینک کا بوتھ بھی بادینی کراسنگ پوائنٹ پر بنایا گیا ہے ۔ دستاویزات کے مطابق اس کراسنگ پوائنٹ تک روڈ انفراسٹرکچر بنانے اور بجلی لائن بچھانے کا عمل بھی شروع ہے ۔ علاقے میں یوفون کی سگنل کنکٹیویٹی ہے ۔ بلوچستان کے تاجروں کا کہنا ہے کہ اس بارڈرپر وزن کے لیے کانٹا اور اس کا دفتر بھی مکمل ہے ، بارڈر کھولنے سے دو طرفہ تجارت میں اضافہ ہوگا۔ یہ بارڈر 2020 میں کھل چکا تھا، پائلٹ پروجیکٹ بھی ہوچکا ہے ۔