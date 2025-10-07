صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیم ،صحت ،روزگارپرخواجہ سراؤں کا بھی حق:سلیم حیدر

  • پاکستان
خواجہ سراؤں کیلئے پنجاب کے پہلے ہیلتھ کارڈ سے 6 لاکھ روپے تک علاج ہوگا پیپلزپارٹی پاکستان کی کسی کمیونٹی کو تنہا نہیں چھوڑیگی:گورنر ،تقریب سے خطاب

 لاہور (نیوزایجنسیاں)گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ تعلیم ،صحت اور روزگار پر خواجہ سراؤں کا بھی حق ہے ،حکومتی اعلیٰ ایوانوں میں بھی خواجہ سراؤں کے لئے اقدامات اٹھانے کے لئے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے ،پیپلزپارٹی پاکستان میں رہنے والی کسی کمیونٹی کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں خواجہ سراؤں میں ہیلتھ کارڈز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ خواجہ سرامعاشرے کا اہم حصہ ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کے لئے بہت جدوجہد کی ،خواجہ سراؤں کیلئے پنجاب کے پہلے ہیلتھ کارڈ سے 6 لاکھ روپے تک علاج کروا یاجاسکے گا، پیپلزپارٹی خواجہ سراؤں کو درپیش مسائل حل کرنے کے لئے ہر ممکن اقدامات کو یقینی بنائے گی۔گورنر نے کہا کہ ہر انسان عزت، احترام اور صحت کا حق رکھتا ہے ،ہیلتھ کارڈ صرف ایک کارڈ نہیں بلکہ عزت، سہولت اور برابری کا وعدہ اوراس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، یہ گورنر ہاؤس بھی آپ کا دوسرا گھر ہے ۔ 

