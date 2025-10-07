سیلاب سے توجہ ہٹانے کیلئے محاذ آرائی شروع کردی گئی:پیپلزپارٹی
قیادت فیصلہ کریگی اپوزیشن میں بیٹھنا ہے یا حکومت میں :علی قاسم گیلانی اگر جنوبی پنجاب کی آواز بلند کرنے پر سکیورٹی واپسی لی تو یہ اعزاز:پی پی رہنما
لاہور(سپیشل رپورٹر )پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی علی قاسم گیلانی نے کہا ہے کہ رواں ماہ کے آخر میں پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے فیصلے کاانتظار کرینگے ، قیادت پر چھوڑتے ہیں کہ ہمیں حکومت میں بٹھانا چاہتے ہیں یا اپوزیشن میں، سیلاب کے نقصانات سے توجہ ہٹانے کیلئے پیپلز پارٹی کیخلاف محاذ آرائی شروع کر دی گئی ،یہ اب پی ٹی آئی کو نہیں پیپلزپارٹی کو اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے سیکرٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ،علی سانول،عقیلہ یوسف ،فائزہ ملک اور بشریٰ منظور مانیکا کیساتھ پیپلزسیکرٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا۔اس موقع پر ڈاکٹر ضرار یوسف،رانا عامر،عمر سلیم،ایڈون سہوترا بھی موجود تھے ۔
علی قاسم گیلانی نے کہا کہ ہم پر فرض نہیں کہ ن لیگ یا پنجاب حکومت کی تعریف کرتے رہیں، ہماری لیڈر شپ کیخلاف نفرت انگیز پروپیگنڈاکر کے کئی ریڈ لائنز کراس کی گئیں جسے برداشت نہیں کرینگے ،عظمیٰ بخاری نے پھر سے الزام تراشی شروع کر دی ،ہم سوال پوچھتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں ،وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب حکومت کی طرف سے بلاول کو سکیورٹی رسک قرار دینے کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت سے مطالبہ ہے کہ ابھی تک قومی آفات ایکٹ کیوں نہیں لگایا، اگر جنوبی پنجاب کی آواز بلند کرنے پر سکیورٹی واپسی لی ہے تو یہ اعزاز ہے ،علی حیدر کو ٹی ٹی پی اور القاعدہ نے تین برس تک مغوی رکھا، ہمارے گھر سے بھی سکیورٹی واپس لے لی گئی ۔ پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکرٹری شہزاد سعید چیمہ نے کہا کہ نہریں پنجاب کا مقدمہ تھا جو سندھ نے لڑا،کاشتکار سے تین گنا زیادہ آبیانہ اورآبیانہ کو کمپیوٹرائزڈ کر کے کاشتکاروں کا خون نچوڑا جا رہا ہے ،کنڈر گارڈن کا رویہ ناقابل قبول ہے ، آپ کاشتکار سے مخلص ہیں تو گندم اور چینی امپورٹ نہ کرنے کا اعلان کریں۔