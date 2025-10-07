ہائیکورٹ:سی سی ڈی کے قیام کیخلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ
مفاد عامہ کی درخواست دائر کرنا اور اس کی تیاری آسان کام نہیں :چیف جسٹس یہ رٹ آف کو وارنٹو ہے ، میرا متاثرہ فریق ہونا ضروری نہیں :درخواستگزار وکیل
لاہور( کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے پولیس آرڈر2025میں ترمیم ، سی سی ڈی کے قیام اور ایڈیشنل آئی جی، سی سی سہیل ظفر چٹھہ کے دو عہدوں کے خلاف دائر درخواست کے قابلِ سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کرلیا۔ چیف جسٹس نے ایڈووکیٹ میاں شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی، درخواست میں پولیس آرڈر2025میں ترمیم کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا۔چیف جسٹس عالیہ نیلم نے دوران سماعت درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ نے کیا متفرق درخواست دائر کی ہے ؟، مفادِ عامہ کی درخواست دائر کرنا اور اس کی تیاری آسان کام نہیں ہوتا ۔
جس پر میاں شاہد محمود ایڈووکیٹ نے مو قف اختیار کیا کہ عدالت کے حکم کے مطابق ترمیمی درخواست جمع کرائی گئی ، عدالت نے گزشتہ سماعت پر ترمیم کی اجازت دی تھی اور اسی کے مطابق درخواست میں ترمیم کی ، اگر کسی جگہ کمی بیشی رہ گئی ہو تو درست کر لی جائے گی۔ دوران سماعت پنجاب حکومت کے وکیل نے درخواست کے قابلِ سماعت ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہاکہ درخواست گزار نے پہلے بھی ایڈیشنل آئی جی سی سی ڈی کو ہٹانے کیلئے درخواست دائر کی تھی جو نمٹا دی گئی تھی اب دوبارہ بغیر اجازت متفرق درخواست دائر کی گئی ۔درخواستگزار وکیل نے بتایاکہ پہلی درخواست مختلف نوعیت کی تھی ،نئی درخواست میں سی سی ڈی کے قیام کو چیلنج کیا گیا ہے ،یہ رٹ آف کو وارنٹو ہے ، جس کیلئے میرا متاثرہ فریق ہونا ضروری نہیں ۔سماعت مکمل ہونے پر عدالت نے درخواست کے قابلِ سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کرلیا۔