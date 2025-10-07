ڈنمارک سپریم کورٹ کے جسٹس محمد احسن کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا دورہ
اسلام آباد(اے پی پی)ڈنمارک کی سپریم کورٹ کے جج جسٹس محمد احسن نے پیر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا دورہ کیا۔ سپریم کورٹ اعلامیہ کے مطابق یہ دورہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی دعوت پر سرکاری حیثیت میں کیا گیا۔
سپریم کورٹ آمد پر چیف جسٹس آف پاکستان نے مہمان جج کا پرتپاک استقبال کیا۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے ایک استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ جہاں معزز جج صاحبان اور مہمان شخصیت کے درمیان عالمی عدالتی نظام اور بہترین عدالتی روایات پر مفید گفتگو ہوئی۔ جسٹس محمد احسن کو سپریم کورٹ بلڈنگ، پبلک فیسلیٹیشن سینٹر اور سپریم کورٹ میوزیم کا دورہ کرایا گیا۔ انہیں سپریم کورٹ میں جاری ڈیجیٹلائزیشن، عدالتی اصلاحات، شفافیت اور انصاف تک رسائی بڑھانے سے متعلق اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔جسٹس محمد احسن نے عدالت کی کارروائیوں کا مشاہدہ بھی کیا اور بار کے نمائندوں سے ملاقات کے دوران پاکستان اور ڈنمارک کے عدالتی نظام پر تبادلہ خیال کیا۔