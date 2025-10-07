وزیر صحت کا شیخ زید ہسپتال کا دورہ، ترقیاتی منصوبوں کاجائزہ
عوام کو معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کیلئے پرعزم ہیں، مصطفی کمال ڈاکٹر اکبر حسین کی وزیرصحت کو ہسپتال میں جاری منصوبوں بارے بریفنگ
لاہور (اے پی پی)وفاقی وزیرصحت سید مصطفی کمال اور وفاقی سیکرٹری صحت حامد یعقوب شیخ نے پیر کے روز شیخ زید ہسپتال لاہور کا دورہ کیا،جہاں انہوں نے ہسپتال کی طبی سہولیات،مریضوں کی نگہداشت کے معیار اور جاری ترقیاتی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر ایگزیکٹو ڈائریکٹر و چیئرمین شیخ زید میڈیکل کمپلیکس ڈاکٹر اکبر حسین نے وفاقی وزیرِ صحت اور وفاقی سیکرٹری صحت کا استقبال کیا۔ سید مصطفی کمال کو ہسپتال کے مختلف شعبہ جات،ایمرجنسی،آئی سی یو اور وارڈز کا دورہ کرایا گیا،جہاں انہوں نے مریضوں، ڈاکٹروں اور نرسنگ عملے سے ملاقات کی اور فراہم کی جانے والی سہولیات بارے معلومات حاصل کیں۔ وزیرصحت نے اس موقع پر کہا عملے کے مسائل کے حل سے ہسپتال کی کارکردگی اور مریضوں کی نگہداشت کے معیار میں مزید بہتری آئے گی۔ حکومت عوام کو بہتر اور معیاری صحت کی سہولیات فراہم کرنے کیلئے پرعزم ہے ۔ڈاکٹر اکبر حسین نے وزیرصحت کو ہسپتال میں جاری منصوبوں بارے بریفنگ دی۔