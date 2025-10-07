صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بلومبرگ کی رپورٹ کا خیرمقدم،وزیراعظم نے معیشت کیلئے اچھی خبرقراردیدیا

اسلام آباد(اے پی پی)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی معیشت کے حوالے سے بلومبرگ کی حالیہ مثبت رپورٹ کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ رپورٹ پاکستانی معیشت پر عالمی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں مسلسل اضافے کا مظہر ہے ،ترقی کا یہ سفر اب جاری رہے گا۔

وزیراعظم آفس سے جاری بیان میں وزیراعظم نے کہا رپورٹ میں بتایاگیا ہے کہ عالمی درجہ بندی کے مطابق ابھرتی ہوئی معیشتوں میں اس وقت ترکیہ کے بعد پاکستان دوسرے نمبر پر ہے جو ہماری معیشت کے لئے اچھی خبر ہے ،گزشتہ حکومت کے اختتام پر ملک ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا تھا، بلومبرگ کی رپورٹ ہمارے لئے ایک انتہائی اہم سنگ میل اور ہماری ترقی کے سفر کی مظہر ہے ، اب ترقی کا یہ سفر ہرگز نہیں رکے گا۔

