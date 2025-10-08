مصالحتی کوششیں : محسن نقوی کی صدر سے ملاقات، آج وزیر اعظم سے ملیں گے
پیپلز پارٹی ،ن لیگ میں بڑھتی کشیدگی کم کرنے کیلئے بیک ڈور رابطے ،زرداری اور وزیر داخلہ کی ملاقات میں صورتحال پر تبادلہ خیال ،پنجاب حکومت کے بیانات اور حکومتی ترجمان کے الزامات پر اظہارتشویش صدرکا پارٹی رہنماؤں کو محتاط گفتگو کا مشورہ ، وزیر داخلہ آج شہباز شریف کو زرداری کا پیغام پہنچائیں گے ،مریم نواز کے بیانات پر تبادلہ خیال کیا جائیگا:ذرائع، وزیراعظم سے پی پی قیادت کی ملاقات بھی متوقع
کراچی،اسلام آباد،لاہور (دنیا نیوز، نمائندہ دنیا، نیوز ایجنسیاں)پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ (ن)کے درمیان بڑھتی سیاسی کشیدگی کم کرنے کیلئے بیک ڈور رابطوں میں تیزی آگئی، وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی مصالحت کیلئے متحرک ہو گئے ، گزشتہ روز صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات، آج وزیراعظم شہبازشریف سے ملیں گے ۔ دونوں جماعتوں کے سرکردہ رہنماؤں کے درمیان رابطے بحال ہو گئے ہیں جبکہ اختلافات کے خاتمے کیلئے پسِ پردہ کوششیں جاری ہیں۔ذرائع کے مطابق گزشتہ روز صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں اور وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کی جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور خصوصاً سندھ و پنجاب حکومت کے درمیان پائے جانے والے تناؤ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ، وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے صدرمملکت کو ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی اور مختلف صوبوں کے درمیان رابطوں کی صورتحال سے آگاہ کیا۔
ذرائع کے مطابق ملاقات میں پنجاب کی نگران حکومت کے بعد پیدا سیاسی خفگی، بعض بیانات اور انتظامی اقدامات پر بھی بات چیت ہوئی۔صدر آصف علی زرداری نے وزیرِ داخلہ کو ہدایت کی کہ وہ وفاقی سطح پر ہم آہنگی بڑھانے اورموجودہ سیاسی کشیدگی کم کرنے کیلئے فعال کردار ادا کریں۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت نے پنجاب حکومت کے بیانات اور حکومتی ترجمان کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا ، صدر مملکت نے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو بھی حالیہ صورتحال میں محتاط گفتگو کا مشورہ دیا ۔ملاقات کے دوران صدرِ مملکت ، وفاقی وزیرِ داخلہ نے اتحادی جماعتوں کے درمیان رابطوں کو مزید مؤثر بنانے پر بھی اتفاق کیا۔دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی وزیراعظم شہباز شریف سے آج (بدھ کو)اہم ملاقات کریں گے ، جس میں وزیراعلیٰ مریم نواز کے حالیہ بیانات اور پنجاب حکومت کے موقف پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم کو ملاقات میں صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام دیں گے ،صدر آصف علی زرداری نے وزیرداخلہ محسن نقوی کو کراچی بلایا تھا اورٹاسک دیا تھا کہ وہ وزیراعظم کو پیپلز پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کریں۔ ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ ن کے درمیان حالیہ تناؤ میں کمی پر بات کریں گے ۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور ن لیگ کے درمیان جاری ‘‘مکالمے کی جنگ’’ کو ختم کرنے کیلئے مذاکراتی ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف سے رواں ہفتے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی اہم ملاقات بھی متوقع ہے ۔