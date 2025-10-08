صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26 ویں ترمیم: سماعت براہ راست دکھانے کی منظوری : المیہ ہے لائیو اسٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہوگئے : جسٹس جمال، ترامیم رات کے اندھیرے میں پاس حقائق سامنے آنے چاہئیں : جسٹس نعیم اختر

قوم دیکھنا چاہتی عدالت میں کیا ہو رہا، وکیل،ان چیزوں میں نا جائیں کہ یہاں پانچ اور باہر بیس منٹ بحث کریں،چیزوں کو مینج کرنا ہے ،ہم سب قوم کی خدمت کررہے، جسٹس امین الدین بڑا مقدمہ ہے اس کو ترتیب سے چلائیں گے، جسٹس جمال مندوخیل، 8رکنی آئینی بینچ نے لائیو اسٹریمنگ کی متفقہ منظوری دی، سماعت ملتوی ، آج اعتراضات کی درخواستیں سنی جائیں گی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر )سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں آٹھ رکنی آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت براہ راست دکھانے کی منظوری دے دی،جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہماراالمیہ ہے لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم ایکسپوز ہوگئے ، جسٹس نعیم اختر نے کہا یہ ترمیم رات کے اندھیرے میں پاس کی گئی اس لیے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہئیں۔سماعت کے آغاز پر مصطفی نواز کھوکھر کے وکیل شاہد جمیل روسٹرم پر آئے اور مؤقف اختیار کیا کہ فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے ان کی درخواست پر اعتراضات لگائے گئے ہیں جن کے خلاف چیمبر اپیل دائر کی جا چکی ہے ، استدعا ہے چیمبر اپیل پر پہلے فیصلہ کیا جائے ، ہماری درخواست پر بھی بینچ کی تشکیل کے حوالے سے اعتراضات ہیں، لہٰذا اسے دیگر درخواستوں کے ساتھ سنا جائے ۔آئینی بینچ نے مشاورت کے بعد درخواست پر نمبر لگانے کی ہدایت کردی۔ جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ حسین احمد روسٹرم پر آئے اور عدالت سے لائیو سٹریمنگ کی اجازت دینے کی درخواست کی۔

جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ دونوں درخواستوں پر نوٹس جاری ہو چکے ہیں اور ہم نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ اگر بینچ پر اعتراض لگے تو دوسرا بینچ ان اعتراضات کو سنے گا اور اگر اعتراض نہ ہو تو یہی بینچ لائیو سٹریمنگ کی درخواست پر سماعت کرے گا۔جسٹس امین الدین خان نے مزید کہا کہ پہلے فل کورٹ کی تشکیل سے متعلق درخواست پر فیصلہ ہونے دیں، لائیو سٹریمنگ کے معاملے کو بعد میں دیکھیں گے ۔اس موقع پر خواجہ حسین احمد نے کہا کہ پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ عدالت میں کیا ہو رہا ہے ۔جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دئیے آپ ان چیزوں میں نا جائیں کہ یہاں پانچ منٹ بحث اور باہر بیس منٹ بحث کریں،جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہم نے لائیو سٹریمنگ سے لوگوں کو تعلیم دینا چاہی لیکن ہم لائیو سٹریمنگ سے ایکسپوز ہوگئے۔

وکیل خیبرپختونخوا حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہمیں بینچ کے کسی رکن جج پر ذاتی حیثیت میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی جانی چاہیے ، بیرسٹر صلاح الدین بولے ہر شہری کو عوامی اہمیت کی حامل معلومات تک رسائی ہونی چاہیے، چھبیسویں ترمیم کا ڈرافٹ بھی عوامی سطح پر شیئر نہیں کیا گیا تھا،نہ ہی چھبیسویں ترمیم پر عوامی سطح پر کوئی بحث ہوئی تھی،کم از کم عدالتی سطح پر تمام کارروائی عوام کے سامنے لائیو سٹریم ہونی چاہیے ،چھبیسویں ترمیم بھی رات کے اندھیرے میں منظور کی گئی تھی،اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو کیس، پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس ،مونال ریسٹورنٹ کیس، شوکت عزیز صدیقی کیس، ایف 9 پارک میں درختوں کی کٹائی سے متعلق کیس، بلے کا انتخابی نشان کیس اور مخصوص نشستوں کے کیس کی لائیو سٹریمنگ ہو چکی ہے ، مخدوم علی خان نے چھبیسویں ترمیم کیس کو صدی کا سب سے بڑا کیس قرار دیا ہے ،اس لیے اس کیس کی سماعت فل کورٹ یا فل آئینی بینچ کو کرنی چاہیے۔

جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دئیے آپ چاہتے ہیں دن کی روشنی میں سماعت کے علاوہ لائیو سٹریم بھی ہونی چاہیے ،یہ ترمیم رات کے اندھیرے میں پاس کی گئی اس لیے حقائق عوام کے سامنے آنے چاہئیں، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامررحمان روسٹرم پر آگئے ، جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا کہ لائیو سٹریمنگ سے متعلق آپ کا کیا موقف ہے ؟ ہونا چاہئے یا نہیں ؟ حکومت کا لائیو سٹریمنگ سے متعلق کیا موقف ہے ؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ لائیو سٹریمنگ ایڈمنسٹریٹو سائیڈ پر ہوتاہے ، اس پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ یعنی بینچ جو فیصلہ کرلے اس پر راضی ہیں۔وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے لائیو سٹریمنگ سے متعلق درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا،بعدازاں عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواستوں کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا،جسٹس امین الدین خان نے کہاچیزوں کو مینج کرنا ہے ،ہم سب قوم کی خدمت کررہے ہیں،ہم سب اپنی ذمہ داری ادا کررہے ہیں،جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ بڑا مقدمہ ہے اسکو ترتیب سے چلائیں گے ،عدالت نے ریمارکس دئیے کل بینچ پر اعتراضات کی درخواستیں سنیں گے ،بعدازاں عدالت نے کیس کی سماعت آج ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کردی۔

