ان دماغوں کی صفائی کررہی ہوں جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں : مریم نواز
پنجاب چمک دمک رہا ہے ، کرائم کی شرح صفر ، خواتین کو ہراساں کرنے پر ملزم 24 گھنٹے میں گرفتار ہو تا ہے گوگی اور پنکی کے دورمیں تباہی آئی :تقریب سے خطاب،ستھرا پنجاب ورکرز کو راشن کارڈ دینے کا اعلان
لاہور(سپیشل رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ کچھ لوگ پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں،اس وقت پنجاب میں صفائی اور ترقی کا انقلاب آچکا جبکہ صوبے سے نہ صرف جرائم کی صفائی کردی بلکہ ان دماغوں کی بھی صفائی کررہی ہوں جو پنجاب کی ترقی سے جلتے ہیں، پنجاب کی بات میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا، تعلیم، صحت، صفائی، سڑکوں کی بحالی اور سواری عوام کے بنیادی حق ہیں ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز یہاں ستھرا پنجاب پروگرام کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔اس موقع انہوں نے ‘‘سچا ہوا خواب ۔یہ ہے ستھرا پنجاب ’’،15کروڑ لوگوں کیلئے دنیا کے سب سے بڑے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروگرام\\\'\\\' کا آغازکردیا۔وزیراعلیٰ پنجاب نے ڈسٹرکٹ کیلئے نیو سینی ٹیشن فلیٹ کا افتتاح کردیا جبکہ پنجاب کے اضلاع کیلئے 700 جدید ترین ویسٹ مینجمنٹ گاڑیاں اور مشینیں فراہم کر دیں ، انہوں نے ستھرا پنجاب بک کی رونمائی،ستھرا پنجاب ویب سائٹ کی لانچنگ بھی کی اورسینی ٹیشن فلیٹ کی چابیاں چیف سیکرٹری اور کمشنرز کے سپرد کر دیں ۔ وزیراعلیٰ نے ستھرا پنجاب پروگرام کے ڈیڑھ لاکھ ملازمین کو راشن کارڈ دینے کا بھی اعلان کردیا۔
اس موقع پر خطاب میں مریم نواز نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب کے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہوں ، ستھرا پنجاب پروگرام کی جیکٹ پہننا میرے لئے قابل فخر ہے ، اگر پولیس کی وردی پہن سکتی ہوں تو ستھرا پنجاب کی کیوں نہیں؟، ستھرا پنجاب کی ٹیم نے صوبے کے چپے چپے کو صاف کیا ، میرا سر فخر سے بلند ہے ، پنجاب بھرمیں صفائی پروگرام کامیابی سے جاری ہے ۔مریم نواز نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی حکومت ختم ہوتے ہی صفائی کا نظام بھی ختم ہوگیا،گوگی پنکی کے دور میں صفائی کا کوئی نظام نہیں تھا، گوگی، پنکی کے دورمیں پنجاب میں تباہی آئی، تبدیلی کے دعویداروں کے دور میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے ، آج ستھرا پنجاب کی ٹیم میں ڈیڑھ لاکھ کی فورس ہے ، پہلے پنجاب کے دیہاتوں میں کسی نے توجہ نہیں دی تھی، اب پنجاب کے ہر دیہات میں صفائی ہو رہی ہے ، بیٹیاں آتی ہیں تو گھروں کی صفائی کرتی اور گھروں کو سجاتی ہیں۔
مریم نواز نے کہا کہ وزیراعظم شہبازشریف کہتے تھے کہ مریم نواز اتنے بڑے صوبے کو کیسے سنبھالے گی لیکن آج شہبازشریف مجھے ملتے ہیں تو کارکردگی دیکھ کر شاباش دیتے ہیں ۔پولیس، کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز سب انتظامیہ میری فورس کا حصہ ہیں، اسی طرح ستھرا پنجاب بھی میری ٹیم کا حصہ ہے ،سیلاب کے دوران ستھرا پنجاب کی ٹیم انسانی زنجیر بنا کر سیلابی ریلے کو روک رہی تھی ،میں لوگوں کے خواب پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ستھراپنجاب کی ٹیم نے میرے خواب پورے کئے ۔ انہوں نے وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کوشاباش دی۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں پر رضاکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور میں چند افراد کی صفائی ستھرائی پر مشتمل ٹیم تھی، لاہور، راولپنڈی، ملتان اور بہاولپور جیسے بڑے شہروں کے علاوہ پورے صوبے میں صفائی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، موجودہ حکومت نے ڈیڑھ لاکھ پر مشتمل ستھرا پنجاب ٹیم تشکیل دی ، ہر ضلع میں صفائی ستھرائی کیلئے مشینیں بھجوارہے ہیں ،ایک سال کے اندر تمام اضلاع میں سٹیٹ آف دی آرٹ ستھرا پنجاب کا پورا سسٹم نافذ ہے ، پورے پنجاب میں 35ہزارمشینری آئٹمزاورلاکھوں کی تعداد میں کنٹرینرز موجود ہیں۔
وزیراعلیٰ مریم نواز نے کہاکہ گزشتہ دور میں عیدالاضحی پر کئی کئی ہفتے آلائشیں گلی محلوں میں پڑی رہتی تھیں لیکن اب عیدالاضحی پر صرف دو گھنٹوں میں ہی آلائشوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، آج پنجاب کا کونہ کونہ چمک دمک رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم، صحت، صفائی، سڑکوں کی بحالی اور سواری عوام کے بنیادی حقوق ہیں، عوام کے حقوق کیلئے پوری ایمانداری سے کام کررہی ہوں ، ترقی اور صفائی کا ایک انقلاب برپا ہوگیا ۔انہوں نے کہا کہ پنجاب میں پہلے کرائم بہت زیادہ تھا، اب پورے پنجاب میں کرائم کی شرح صفر ہوگئی ،خواتین کو ہراساں کرنیوالوں کو آج 24 گھنٹے کے اندر اندرگرفتار کر لیا جاتا ہے ۔ سندھ، بلوچستان اور خیبرپختونخوا کو صاف ستھرا اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر سڑکیں خراب،بسیں ٹوٹی پھوٹی، آٹا مہنگا اور گلی محلے گندے ہیں تو اپنی حکومتوں سے سوال کریں۔