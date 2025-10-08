صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نواز شریف ، زرداری بات کرینگے تو معاملہ ختم ہو جائیگا ، رانا ثنا

  • پاکستان
جب تک دونوں پارٹیوں کی قیادت چاہے گی سسٹم کو کچھ نہیں ہو گا ہمارا مقصد کسی سے معافی منگوانا نہیں ، ندیم افضل ، دنیا مہر بخاری کیساتھ میں گفتگو

لاہور (دنیا نیوز )مسلم لیگ ن کے رہنما سینیٹر رانا ثنا اللہ نے کہا کہ پنجاب میں معاملہ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس کے بعد شروع ہوا ، بلاول کی تجاویز سے مریم نواز نے اتفاق نہیں کیا تو بات شروع ہوئی ،بلاول پیپلز پارٹی ، مریم نواز ن لیگ کی لیڈر ہیں ، سیاست میں دونوں طرف سے باتیں ہوا کرتی ہیں ، ایک طرف سے پریس کانفرنس ہو گی تو دوسری طرف سے بھی ہو گی۔دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا صدر آصف زرداری اور میاں نواز شریف دونوں طرف سے اپنی اپنی پارٹیوں کے بڑے ہیں ، جب انہوں نے آپس میں بات کی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ، شہباز شریف وطن واپس آ گئے ہیں، وہ بھی صدر سے گفتگو کریں گے ، وہ زرداری سے بات کریں گے تو معاملہ یہیں تھم جائے گا ، کوئی سسٹم کو لپیٹ نہیں سکتا ، جب تک دونوں پارٹیوں کی قیادت چاہے گی سسٹم کو کچھ نہیں ہو گا ، سیاست میں اس طرح کے جھٹکے آتے رہیں گے لیکن نظام چلتا رہے گا ۔ رہنما پی پی پی و سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چن نے کہا کہ پنجاب کے حوالے سے بڑے سنجیدہ ایشوز موجود ہیں ، مریم نواز کی جانب سے بہت سخت باتیں کی گئیں ، پنجاب کے حوالے سے مسائل تو موجود ہیں ، وزیر اعلی ٰ مریم نواز صوبائی سطح پر اتحادیوں سے کسی طرح کی مشاورت نہیں کرتیں ،میٹنگ کے اندر بھی ہم سوالات اٹھاتے ہیں ، ہر مشکل وقت میں ہم نے وفاقی حکومت کو سپورٹ کیا ہے ۔ہمارا مقصد کسی سے معافی منگوانا نہیں ۔ 

