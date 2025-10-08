راولپنڈی:مبینہ پولیس مقابلہ دہشتگرد2ساتھیوں سمیت ہلاک
راولپنڈی (اے پی پی) نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس ٹیموں پر فائرنگ کے مبینہ واقعہ میں انتہائی مطلوب دہشت گرد سمیت 3 ملزم ہلاک جبکہ ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔
ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اس وقت پیش آیا جب پشاور اور راولپنڈی پولیس کی مشترکہ ٹیم نے مطلوب ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں انتہائی مطلوب افغان دہشت گرد آدم خان ہلاک ہو گیا جو دہشت گردی سمیت درجنوں سنگین مقدمات میں ملوث و مطلوب تھا۔ ہلاک دہشت گرد کے دیگر دو ساتھیوں کی شناخت محمد اور مجاہد افغانی کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ نور رحمت نامی ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے ۔