منشیات سمگل کے الزام میں 9 سال قید کیخلاف اپیل پر مجرم ناکافی شواہد کی بنا پر بری

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے منشیات سمگل کرنے کے الزام میں نو سال قید کی سزا کے خلاف اپیل پر مجرم شاہد عمران کو عدم ثبوتوں اور ناکافی شواہد پر بری کرنے کا حکم دے دیا۔

جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیا باجوہ نے اپیل پر سماعت کی،درخواست گزار مجرم کی جانب سے بیرسٹر عرفان محمود رانجھا نے دلائل دئیے کہ مجرم کو تھانہ سول لائن منڈی بہائوالدین نے منشیات سمگلنگ کے جرم میں گرفتار کیا،پولیس نے درخواست گزار کو پانچ کلو چرس کے مقدمہ میں 9 جنوری 2023 کو گرفتار کیا،سیشن جج منڈی بہائوالدین نے 18 جنوری 2024 کو درخواست گزار کو سزا سنائی،درخواست گزار پر پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا،پولیس کے مطابق منشیات کا سیمپل فرانزک لیبارٹری بھجوایا،عدالت میں منشیات پیش کرنے پر منشیات کا کوئی حصہ جدا نہیں تھا،سیشن عدالت نے تمام شواہد کو نظر انداز کیا،عدالت سیشن عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر درخواست گزار کو رہا کرنے کا حکم دے ۔

