26نومبر احتجاج ،غیر حاضر ملزموں کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری
اسلام آباد، لاہور(اپنے نامہ نگار سے، کورٹ رپورٹر)انسدادِ دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا کی عدالت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف 26 نومبر احتجاج سمیت دیگر مقدمات میں غیر حاضر رہنے والے ملزموں کے قابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے پولیس کو فوری عمل درآمد کی ہدایت جاری کی۔
تھانہ کوہسار کے مقدمہ نمبر 551 میں مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے متعلقہ ایس پی کو وارنٹ پر عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اگر عملدرآمد نہ ہوا تو ایس پی خود عدالت میں پیش ہو کر وضاحت دیں۔ لاہور ہائیکورٹ نے نو مئی جلائو گھیرائو مقدمات میں اعجاز چودھری کی درخواست ضمانت کی سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کردی۔ عدالت نے 8اکتوبر کو ریکارڈ طلب کرلیا ۔