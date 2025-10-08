صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم خورد برد :سارا مقدمہ ڈی جی فوڈ اور اعلیٰ افسروں کو بچانے کیلئے کیا جا رہا :لاہورہائیکورٹ

  • پاکستان
لاہور (کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سرگودھا میں محکمہ خوراک کی 1287 بوری گندم خورد برد کرنے کے مقدمے میں نامزد فوڈ گرین انسپکٹر آغا عباس شاہ کی درخواست ضمانت پر ملزم کے خلاف محکمانہ کارروائی کا ریکارڈ طلب کرلیا۔

جسٹس امجد رفیق نے سماعت کی،ملزم کے وکیل آصف نسوآنہ نے دلائل میں کہا کہ ملزم کے خلاف بدنیتی پر مبنی مقدمہ درج کیاگیا ،اصل نگران تو چوکیدار تھا جس کی ضمانت ہو چکی ،عدالت ملزم کی درخواست ضمانت منظور کر کے رہا کرنے کا حکم دے ۔عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ یہ سارا مقدمہ ڈی جی فوڈ اور اعلیٰ افسروں کو بچانے کے لئے کیا جا رہا ہے ،اس قسم کا کام مل جل کر ہوتا ہے ، اسی لئے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی نہیں کی،اگر پیڈا ایکٹ کے تحت کاروائی ہوتی تو سب نے بیچ میں فکس ہونا تھا ،سرکاری اہلکار کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کیوں نہیں کی گئی،غیر ضروری مقدمہ بازی کیوں کی جا رہی ہے ۔ 

