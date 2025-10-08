سیشن جج وسیم الرحمن کی خدمات وفاق کے سپرد ، خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں تعینات
لاہور ہائیکورٹ نے سیشن جج وسیم الرحمن خان خاکوانی کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کردیں جس کے بعد انہیں خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں جج تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وسیم الرحمن کو 10 اکتوبر 2025 تک اپنی نئی ذمہ داری کا چارج سنبھالنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔