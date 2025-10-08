صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیشن جج وسیم الرحمن کی خدمات وفاق کے سپرد ، خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں تعینات

  • پاکستان
سیشن جج وسیم الرحمن کی خدمات وفاق کے سپرد ، خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں تعینات

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سیشن جج وسیم الرحمن خان خاکوانی کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کردیں جس کے بعد انہیں خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں جج تعینات کر دیا گیا۔

لاہور ہائیکورٹ نے سیشن جج وسیم الرحمن خان خاکوانی کی خدمات وفاقی حکومت کے سپرد کردیں جس کے بعد انہیں خصوصی عدالت سنٹرل ملتان میں جج تعینات کر دیا گیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق وسیم الرحمن کو 10 اکتوبر 2025 تک اپنی نئی ذمہ داری کا چارج سنبھالنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

جنوبی افریقہ سے وائٹ بال سیریز ، قومی سکواڈ میں تبدیلی کا امکان

پی سی بی کا آئندہ سیزن کیلئے میچ آفیشلز پینل کا اعلان

ایشین کپ کوالیفائر، پاکستان کا افغانستان کیخلاف واک اوور کا مطالبہ

ایتھلیٹ شہریز خان نے آئرن مین ورلڈ چیمپئن شپ کیلئے کوالیفائی کر لیا

پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان سیریز کے ٹکٹس فروخت کیلئے پیش

نیشنل گرڈ کمپنی نے واپڈا انٹر یونٹ بیڈمنٹن مقابلے جیت لیے

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak