سپریم کورٹ:سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت آج تک ملتوی
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر) سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی جو آج تک ملتوی کر دی گئی۔
سماعت کے دوران مختلف ٹیکس دہندہ کمپنیوں کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے مؤقف اپنایا کہ کمپنیوں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے استثنیٰ حاصل ہے جبکہ ایف بی آر کے وکلاء کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ آپ کا کیس ٹیکس ریٹرن سے متعلق ہے ۔ فروغ نسیم نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کی دلیل تسلیم نہ کی تو ان کے مؤکلین کے حقوق متاثر ہوں گے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ آپ پر ٹیکس تو ایکٹ کے ذریعے لگایا گیا ہے جبکہ فروغ نسیم نے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ۔ مزید برآں فروغ نسیم نے جمشید اقبال کیس کا ذکر کیا تو جسٹس محمد علی مظہر نے نشاندہی کی کہ اس کیس کی نظرثانی ابھی تک زیر التوا ہے ۔