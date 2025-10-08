صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
سپریم کورٹ:سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت آج تک ملتوی

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر) سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت کی جو آج تک ملتوی کر دی گئی۔

سماعت کے دوران مختلف ٹیکس دہندہ کمپنیوں کے وکیل فروغ نسیم نے دلائل دیتے ہوئے مؤقف اپنایا کہ کمپنیوں کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے استثنیٰ حاصل ہے جبکہ ایف بی آر کے وکلاء کا کہنا تھا کہ ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ آپ کا کیس ٹیکس ریٹرن سے متعلق ہے ۔ فروغ نسیم نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے ان کی دلیل تسلیم نہ کی تو ان کے مؤکلین کے حقوق متاثر ہوں گے ۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دئیے کہ آپ پر ٹیکس تو ایکٹ کے ذریعے لگایا گیا ہے جبکہ فروغ نسیم نے جسٹس منصور علی شاہ کے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہر کیس اپنی نوعیت کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے ۔ مزید برآں فروغ نسیم نے جمشید اقبال کیس کا ذکر کیا تو جسٹس محمد علی مظہر نے نشاندہی کی کہ اس کیس کی نظرثانی ابھی تک زیر التوا ہے ۔ 

