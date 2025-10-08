صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر پختونخوا میں سینیٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب 30 اکتوبر کو ہوگا

پشاور (دنیا نیوز)الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں سینیٹ کی جنرل نشست پر ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کر دیا، 30 اکتوبر کو پولنگ ہوگی۔

الیکشن کمیشن نے بتایا کہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی 8 اور 9 اکتوبر کو جمع ہوں گے ، نامزد امیدواروں کی فہرست 10 اکتوبر کو جاری کی جائے گی، کاغذات کی جانچ پڑتال 13 اکتوبر کو ہوگی۔خیبرپختونخوا الیکشن کمیشن کے مطابق اپیلیں دائر کرنے کی آخری تاریخ 15 اکتوبر مقرر کی گئی ہے ، اپیلوں کے فیصلے 17 اکتوبر تک مکمل کیے جائیں گے ۔

